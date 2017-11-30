Опубликовано фото обустроенного участка Крымского моста

Минтранс опубликовал фото участка Крымского моста через Керченский пролив, на котором строители обустроили проезжую часть.

На участке уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения, сообщает «КрымИнформ».

Издание отмечает, что снимок сделали накануне во время посещения объекта главой Минтранса Максимом Соколовым, который также осмотрел ход строительства автомобильных подходов к мосту.

На переходе через Керченский пролив готовы более 460 опор из 595. Кроме того, заасфальтирована уже половина моста.

Со стороны Кубани автоподход включает пять транспортных развязок и 15 искусственных сооружений. Нижний слой дорожной одежды выполнен на 85%, верхний – более чем на 70%. Готовность транспортных развязок и путепроводов – от 40 до 100%. Общая готовность объекта на данный момент составляет почти 75%.

Дорога к мосту со стороны полуострова включает одну транспортную развязку и три искусственных сооружения. Нижний слой «дорожной одежды» готов на 84%, верхний – примерно на 80%. Общая готовность объекта составляет 77%.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что строители завершили сборку пролетов автодорожной части Крымского моста. До этого строители завершили сооружение всех 288 опор автодорожной части сооружения и почти полностью завершили строительство мостового полотна.

Также сообщалось, что строители моста намерены до конца года соединить берега Крыма и Тамани.