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Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
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Поздравление в адрес Путина появилось на здании Рейхстага в Берлине
В Берлине на здании Рейхстага появилась проекция с поздравлением в адрес президента России Владимира Путина
На здании Рейхстага в столице Германии появилось поздравление президенту России Владимиру Путину с юбилеем, надпись транслировалась проектором прямо на здание парламента.
«Россия сделает все, чтобы привести в чувства горячие головы на Западе. С Днем рождения, человек, меняющий мир!» – гласила надпись, транслированная на здание Рейхстага.
Ролик опубликован в Telegram-канале «Zащитники».
Появление надписи на здании сопровождалось радостными возгласами и аплодисментами.
Напомним, в пятницу ряд стран поздравили российского лидера с 70-летием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил российскому коллеге трактор.
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Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
Путин обсудил с мировыми лидерами международные проблемы
Президент России Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы, ЮАР и Назарбаевым
Лидеры Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Киргизии Садыр Жапаров, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, ЮАР Сирил Рамафоса и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили по телефону Владимира Путина с днем рождения и обсудили международные проблемы.
Владимир Путин по случаю 70-летия получает многочисленные поздравления и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководителей международных организаций, представителей общественно-политических кругов.
Президента России поздравили по телефону первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также во время телефонных переговоров были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также обсуждались актуальные международные проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин получил поздравления от лидеров КНДР, Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Также видеообращение с поздравлениями записали Стивен Сигал и Джефф Монсон.
Путин разрешил командующим группами войск награждать отличившихся в СВО бойцов
Командующие группами войск смогут награждать отличившихся в СВО бойцов без представления документов в Москву
Командующие группировками войск наделяются правом в особом порядке от имени главы государства вручать на передовой некоторые ордена и медали отличившимся, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Командующим группировками войск предоставляется право вручать в особом порядке от имени президента военнослужащим ВС России и «иным бойцам», наиболее отличившимся при выполнении задач спецоперации, орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших», говорится в указе, передает ТАСС.
Вручение наград предписано проводить в районах боевых действий, Минобороны должно определить порядок вручения.
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Лукашенко подарил на юбилей Путину трактор
Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о подаренном на юбилей Путину тракторе ручной сборки
Белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому коллеге на 70-летие трактор Belarus, об этом президент Белоруссии сообщил сам по прибытии на саммит СНГ в Петербурге.
Лукашенко заявил, что этот трактор – ручной сборки, и он сам работает на таком же, передает БелТА.
«Насадок [у трактора], их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку – навесное устройство – сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то. Она универсальная», – добавил президент Белоруссии.
Он пообещал такие же трактора подарить президенту Польши Анджею Дуде и польскому премьеру Матеушу Моравецкому. «Чтобы не воровали на Украине хлеб, а везли бедным странам», – заключил он.
Напомним, главы ряда стран поздравили российского лидера с 70-летием.
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
Путин поддержал идею создать организацию по продвижению русского языка в СНГ
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением лидера Казахстана создать миссию по продвижению русского языка
Президент Владимир Путин поддержал инициативу казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева создать при СНГ международную организацию с целью продвижения русского языка.
На открытии неформального саммита СНГ Путин отметил, что предложение Токаева очень интересно и важно, так как русский язык является языком межгосударственного общения. Предполагается собрать альянс при поддержке Содружества независимых государств, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов. Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией.
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В Крыму заявили об украинском следе в ЧП на Крымском мосту
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы»
Крымский мост повредили «украинские вандалы», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. За 23 года хозяйствования украинские власти не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста – смогли, подчеркнул он.
В своем Telegram-канале Константинов написал, что «украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», «им есть теперь чем гордиться». По словам главы парламента Крыма, в этом вся суть киевского режима и украинского государства: смерть и разрушения – это единственное, что у них получается.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
The National: Путин и Зеленский могут посетить саммит G20
Посол Индонезии в ОАЭ заявил о согласии Путина и Зеленского посетить саммит G20
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре, заявил посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.
Президенты России и Украины дали свое согласие на участие в саммите G20, который пройдет в Индонезии, заявил Багис изданию The National, передает РИА «Новости».
В августе Зеленский заявлял, что может посетить саммит, если на нем будет присутствовать президент России.
При этом сам Путин говорил, что Россия поучаствует в саммите G20 в ноябре, но отмечал, что пока не знает, будет ли участвовать в нем лично.
Между тем американский президент Джо Байден сообщал, что не исключает встречи с Путиным на G20, лидеры могут обсудить ситуацию с Украиной.