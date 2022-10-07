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В Белоруссии назвали численность мобилизационного резерва
Численность подготовленного мобилизационного ресурса в Белоруссии может составить полмиллиона человек
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Белорусская сторона в случае надобности способна выставить ресурс в 500 тыс. военнообязанных, заявили в пресс-службе Минобороны страны со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина.
«Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ведомстве пояснили, что мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер и «за последние 20 лет через них прошли 130 тысяч человек». Также в пресс-службе уточнили, что «60% белорусской армии – контрактники».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские власти давно договорились с американскими о размещении арсеналов ядерного вооружения. Он отметил, что Минск и Москва готовы обдумать ответ на угрозу появления ядерного оружия в Польше.
Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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В Госдуме призвали разобраться с проблемой снабжения тыла
Главы двух комитетов Госдумы призвали разобраться с проблемой снабжения тыла российской армии
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Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла, сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев.
По словам Гурулева, одновременно два председателя комитетов Госдумы написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки делось финансирование тыла, потому как оно производилось в прошлом в полном объеме.
«Внимание, вопрос: где (все это)?» – передает РИА «Новости» слова Гурулева в эфире «России 1».
Ранее ФАС решила изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
В Белоруссии заявили о планах оппозиции по захвату Минска
В КГБ Белоруссии считают, что оппозиция создает плацдарм для нападения на Минск диверсионной группы
Белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск, заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.
Беглые оппозиционные военные ведут тренировки для подготовки к боевым действиям, основным вариантом является создание группы из 100-130 человек для захвата райцентра, сказал Тертель, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Минскую правду».
После захвата диверсанты должны создать там плацдарм и перебросить основной контингент для продвижения на Минск.
Оппозиция пытается создать панику в обществе, для этого планируется проводить теракты, заключил председатель КГБ.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности».
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации
О выполнении плана мобилизации объявили 22 региона России
Частичная мобилизация в регионах близится к завершению: согласно заявлениям местных властей, 22 региона объявили о выполнении плана по призыву. Остальные субъекты России отчитаются о завершении необходимых мероприятий в ближайшее время. Однако руководители некоторых регионов не озвучивают данные о количестве призванных.
Еще на прошлой неделе о завершении призыва сообщали только пять регионов, но уже сегодня их число выросло в четыре раза. Эти регионы располагаются во всех российских федеральных округах, передает ТАСС.
В частности, на Дальнем Востоке о завершении мобилизационных мероприятий объявили власти Забайкальского края и Бурятии.
Мероприятия по призыву в Сибири закончились в Хакасии и Новосибирской области, также о завершении этапа мобилизации сообщили Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ. В европейской части России отчитались о завершении мобилизации администрации Волгоградской, Ульяновской, Тамбовской, Калининградской, Архангельской, Брянской областей, а также Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Крыма, Пермского и Ставропольского краев.
Мобилизационная кампания, согласно сообщениям властей, находится на завершающей стадии в Севастополе, Ямало-Ненецком автономном округе, в Кировской, Владимирской, Ярославской областях, на Камчатке. Омская область должна завершить мобилизацию до конца этой недели.
Напомним, в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион завершил первый этап частичной мобилизации. По его словам, сейчас продолжается доукомплектование отдельных подразделений.
Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявление главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
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В Минске заявили о готовности войск Белоруссии и РФ к защите Союзного государства
Региональная группировка войск Белоруссии и России в случае обострения ситуации на западном направлении готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
«Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», – передает ТАСС слова главы оборонного ведомства, которые приводит агентство БелТА.
Ранее глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.
Бронь от мобилизации предложили дать мусорщикам
Минприроды России предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами
Регоператоры по обращению с отходами и перевозчики отходов являются непрерывно действующими и системообразующими организациями, оказывающими существенное влияние на социальную стабильность регионов, заявил замглавы Минприроды России Дмитрий Тетенькин.
В письме властям регионов Тетенькин рекомендует осуществить бронирование граждан, пребывающих в запасе, на период мобилизации и на военное время, трудоустроенных в региональных операторах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), операторах по обращению с ТКО и операторах по транспортированию ТКО, осуществляющих транспортирование отходов, в соответствии с заключенными договорами с региональными операторами по обращению с ТКО, а также в операторах по обращению с отходами I и II классов опасности, передает ТАСС.
Как считает Тетенькин, регоператоры по обращению с отходами и перевозчики отходов являются непрерывно действующими и системообразующими организациями, имеющими региональное значение и оказывающими существенное влияние на социальную стабильность регионов.
Ранее ассоциация предприятий отрасли обращения с отходами «Чистая страна» обратилась в правительство России с просьбой не мобилизовывать работников отрасли.
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут.
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
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В Белоруссии заявили риске конфликта в стране с вмешательством Запада
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о риске разжигания в стране конфликта с последующим вмешательством Запада
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что не исключена угроза разжигания в стране внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством со стороны Запада.
По его словам, вмешаться могут США и НАТО, не исключены силовые методы для достижения целей.
«Нельзя исключить появления реальной угрозы разжигания в Беларуси внутреннего конфликта с дальнейшим внешним вмешательством в его разрешение со стороны Запада, с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск.
Лукашенко: Минск и Москва подумают над ответом на риск размещения ядерного оружия в Польше
Президент Белоруссии пообещал подумать над ответом на угрозу появления ядерного оружия в Польше
Белоруссия и Россия подумают, как отвечать на угрозу появления ядерного оружия в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Вы же слышали заявления, что якобы уже договорились они: арсеналы ядерного оружия переместим в Польшу. Будем думать. Мы уже решили, еще раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, все будет нормально», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко сообщил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного вооружения.
Белоруссия объявила о постановке на вооружение комплексов «Искандер» и С-400
Глава Минобороны Белоруссии Хренин сообщил о готовности получения республикой комплексов «Искандер» и ЗРК С-400
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил в пятницу, что республика получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400, они поступят на вооружение армии.
«А в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», – передает ТАСС со ссылкой на белорусское ведомство.
Накануне Хренин заявил, что войска Белоруссии и России готовы к защите Союзного государства.
Ранее глава Белорусиси Александр Лукашенко заявлял, что страна купила у России необходимое количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400. Согласно договоренности, Минск рассчитывает оставить у себя С-400, а также российские ракетные комплексы «Искандер».
Молодежь обличила преступления нацистов в Ленобласти в годы Великой Отечественной
Во время судебного процесса по делу о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ленобласти были озвучены показания очевидцев о жутких методах издевательств нацистами над детьми.
Перед допросом свидетелей и экспертов зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов озвучил цифру материального ущерба, который был нанесен нацистами объектам культурного наследия региона – 1,9 трлн рублей. Данная сумма пересчитана по нынешнему курсу и является научно обоснованной.
К четвертому заседанию суда в Ленобласти были привлечены молодые поисковики, архивисты и историки, которые занимаются изучением преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Так, руководитель поискового отряда «Ягуар» Андрей Журавлев рассказал о результатах поисковых работ в деревне Шапки, где в братской могиле были обнаружены 11 тел подростков. Согласно архивным данным, они направлялись из школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) блокадного Ленинграда в сторону Любани, но были расстреляны фашистами в 1941 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Журавлева, судебным экспертам удалось в одном из черепов обнаружить входное пулевое отверстие калибра 9 мм. То есть по совокупности гильз и пуль данного пулевого отверстия удалось доказать, что производилось добитие.
«То есть сначала был применен пулемет, а потом уже непосредственно с пистолета совершено добитие», – заявил на суде Андрей Журавлев.
Далее на суде выступил еще один поисковик, историк по образованию, старший научный сотрудник музея «Битва за Ленинград» Татьяна Смирнова. По ее словам, особая жестокость была именно с теми, кто не смог выйти из окружения, поскольку эти люди где-то месяц находились без снабжения. Также большим свидетельством еще являются фотографии немецкого фотографа Георга Гундлаха, зафиксированы фотографии женщин и детей, которые умерли от бомбежек, от голода.
Также Смирнова считает, что доказательством геноцида фашистов могут послужить и воспоминания мирных граждан, в том числе деревни Малые Березницы.
«Женщина рассказывает, что немцы над ними издевались. Жители бросались к убитым лошадям, чтобы отрезать хоть немного мяса, а немцы их фотографировали и смеялись», – заявила Смирнова.
Областная прокуратура во время судебного процесса озвучила показания очевидцев, которые описывают жуткие методы издевательств нацистами ни в чем не повинных советских граждан. Согласно акту чрезвычайной комиссии, на территории Волховского района было убито и замучено 523 человека. Двух девочек 2 и 3 лет выкинули в снег, от обморожения они остались инвалидами, семью детей расстреляли. У населения забирали всю еду, заставляли людей лаять по – собачьи, выпрашивая ее. Оккупантами было уничтожено 435 инвалидов, содержащихся в инвалидном доме на острове Октября. Инвалидов выпускали в лес и охотились на них как на зверей. Имели место случаи зверского изнасилования женщин.
Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 3 октября в Санкт-Петербургском городском суде состоялось первое судебное заседание по делу о геноциде мирных советских граждан во время блокады Ленинграда.
Принято решение о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов для импортозамещения
Вице-премьер Оверчук рассказал о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов на импортозамещение
Решение для реализации проектов по импортозамещению принято, стороны уже подписали соглашение или скоро подпишут, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук на полях второго Каспийского экономического форума в Москве.
По его словам, решения все приняты, все параметры соглашения согласованы. «На 1,5 млрд долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», – передает РИА «Новости» слова Оверчука.
Премьер Белоруссии Роман Головченко в августе сообщал о проекте соглашения на выделение кредита в 1,5 млрд долларов на импортозамещение.
«Новые люди» призвали усилить общественный контроль за мобилизацией
Во фракции Госдумы «Новые люди» заявили о необходимости усиления общественного контроля за мобилизацией
Депутаты фракции «Новые люди» в Государственной думе внесли на рассмотрение парламента законопроект с изменениями в статью 27 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят усилить общественный контроль за проведением частичной мобилизации.
По словам одного из авторов инициативы заместителя руководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, проведение частичной мобилизации показало, что на местах много ошибок и волюнтаризма, а в законодательстве много пробелов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Введение в комиссии уполномоченных по правам человека, представителей политических партий и представителей общественности позитивно скажется на соблюдении прав призывников и их семей. Это поможет контролировать соблюдение закона, а также оперативно менять законодательство, которое морально устарело. Это поможет сделать призыв открытым, понятным и законным процессом», – заявила Авксентьева.
На практике, и это подтверждают обращения граждан, часто под призыв попадают многодетные отцы, люди, вышедшие из призывного возраста, а также страдающие хроническими заболеваниями. Чтобы исключить перегибы, законопроект предлагает пересмотреть обязательный состав призывных комиссий и ввести туда представителей уполномоченного по правам человека в регионах и представителей политических партий. Поскольку деятельность этих организаций подразумевает содействие исправлению несправедливости и нарушений со стороны госорганов.
Напомним, что ранее партия «Новые люди» внесла на рассмотрение российского парламента поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», закрепляющие понятие «частичная мобилизация» и условия получения отсрочки.
Ранее Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от мобилизации.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
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