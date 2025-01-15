Мишустин заявил об адаптации России к санкциям

Tекст: Антон Антонов

На встрече с российскими и вьетнамскими деловыми кругами в Ханое Мишустин заявил: «На Россию оказывается нарастающее санкционное давление. Однако мы смогли адаптироваться к таким условиям. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», – передает ТАСС.

Он отметил «неплохие показатели в промышленности», которая по итогам 11 месяцев 2024 года выросла более чем на 4%, а в обрабатывающем секторе – на 8%. Российские власти намерены предпринимать все необходимые меры «для стабилизации экономической динамики и для восстановления инвестиционной активности», сказал Мишустин.

Премьер сообщил, что Россия собирается развивать сеть внешнеэкономических партнерств с другими странами. Идея такой сети включена в обновленный нацпроект по международной кооперации. Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама.

Он пригласил представителей бизнеса Вьетнама принять участие в работе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».

Напомним, Мишустин прилетел в Ханой в ночь на 14 января с двухдневным визитом. Он заявил о возможности сотрудничества России и Вьетнама в атомной энергетике.