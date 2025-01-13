Мишустин прибыл во Вьетнам

Мишустин начал официальный визит во Вьетнам

Tекст: Антон Антонов

Мишустин прилетел в Ханой в ночь на 14 января по местному времени (вечером 13 января мск). В аэропорту его встретили высокопоставленные представители правительства Вьетнама, а также чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, передает РИА «Новости».

Цель визита российского премьера в Ханой – обсуждение широкого круга вопросов двусторонних отношений. В частности, будут затронуты темы торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание планируется уделить реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

В ходе визита Мишустин намерен встретиться с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Лыонг Кыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Ожидается подписание ряда совместных документов, которые укрепят сотрудничество между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре президент России Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в рамках саммита БРИКС в Казани заявил о поддержке стремления Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС. В сентябре Чан Тхань Ман посетил с официальным визитом Москву. В июне Путин совершил поездку во Вьетнам.