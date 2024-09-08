Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
Глава парламента Вьетнама прибыл в Москву с официальным визитом
Председатель Национального собрания (однопалатный парламент) Вьетнама Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву, его встретил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, сообщила пресс-служба парламента.
Как говорится в сообщении, председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман по приглашению председателя Государственной думы Вячеслава Володина прибыл с официальным визитом в Москву, у трапа его встретил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам во время телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран.