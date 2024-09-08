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    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Американские выборы решат, быть ли мировой войне

    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    12 комментариев
    8 сентября 2024, 14:56 • Новости дня

    Глава парламента Вьетнама прибыл в Москву с официальным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Национального собрания (однопалатный парламент) Вьетнама Чан Тхань Ман прибыл с официальным визитом в Москву, его встретил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, сообщила пресс-служба парламента.

    Как говорится в сообщении, председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман по приглашению председателя Государственной думы Вячеслава Володина прибыл с официальным визитом в Москву, у трапа его встретил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам во время телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух стран.

    7 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области в ближайшие два месяца

    Bloomberg: Запад обеспокоен отступлением ВСУ из Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западные союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в приграничных районах Курской области в течение ближайших пары месяцев на фоне успешного наступления российских войск, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, Киев может быть вынужден отступить из этого региона в течение ближайших двух месяцев, если Москва предпримет более масштабное контрнаступление, передает ТАСС.

    Как отмечают источники в правительствах США и ЕС, российская армия демонстрирует активность и проводит собственное наступление в Донбассе в то время как украинские военные терпят поражение.

    Также Bloomberg указывает, что ситуацию в Курской области президент Владимир Зеленский может использовать в качестве «разменной монеты», однако издание отмечает, что Москва не демонстрирует готовности к переговорам, а ВСУ могут не выдержать противостояния в этом регионе.

    «Некоторые союзники Киева обеспокоены тем, что Украина, возможно, не сможет удержаться в приграничье Курской области достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать это как рычаг на переговорах», – резюмирует издание.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что в Белом доме недовольны действиями киевского режима после удара по учебному центру в Полтаве, когда Москва ответила на нападение на Курскую область.

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    8 сентября 2024, 01:23 • Новости дня
    Украинские СМИ: Группа ВСУ попала в окружение на Покровском направлении

    На Украине сообщили о попавшей в окружение на Покровском направлении группе ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения вооруженных сил Украины могли оказаться в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщили украинские СМИ.

    Медиа со ссылкой на сообщения военных ВСУ пишут о «крайне сложной» для украинских подразделений ситуации. Поясняется, что речь может идти о войсках, которые отступали со стороны Невельского.

    Напомним, в силовых структурах ДНР рассказали, что ВСУ, пытаясь выйти из окружения, покидают позиции между Красногоровкой и Невельским.

    Минобороны России сообщило об освобождении Заветного в Красноармейском (Покровском) районе. Кроме того, в понедельник подразделениям группировки «Центр» удалось освободить село Скучное.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что Красноармейское направление является самым проблематичным для ВСУ.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него

    Военкор Сладков заявил, что на него заводили дело о дискредитации Вооруженных сил России

    Военкор Сладков рассказал об уголовном деле против него
    @ Сладков+/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Главная военная прокуратура открывала против него уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России.

    «Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил», – заявил Сладков в Telegram.

    По его словам, поддержку ему оказали «команда ВГТРК», генеральный директор компании Олег Добродеев и администрация президента. Без них, отметил военкор, ему «было бы тяжело».

    Кроме того, Сладков отметил, что при команде нынешнего министра обороны военные блогеры и военкоры «вздохнули свободно», а их «возможности серьезно возросли».

    В июне Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

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    7 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    Су-34 разнес украинские резервы в Курской области авиабомбой с УМПК
    @ Валентин Капустин Кредит/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области бомбардировщик Су-34 уничтожил скопления сил и техники украинских боевиков, сообщило Минобороны.

    Экипаж Су-34 ВКС России ударил по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в курском приграничье, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего самолет вернулся на аэродром вылета.


    Удар производился с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), позволяющим бить точно в цель с безопасного расстояния.

    В пятницу Су-34 также бил по скоплениям ВСУ в приграничном районе Курской области авиабомбой с УМПК.

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    7 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.

    По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    «Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.

    Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.

    Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.

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    8 сентября 2024, 01:57 • Новости дня
    Массовая драка произошла на Кубани из-за девушки

    Массовая драка у Дома Культуры произошла в краснодарском поселке Афипский из-за девушки

    Tекст: Антон Антонов

    У Дома Культуры в поселке Афипский из-за девушки произошел конфликт, который перерос в массовую драку, сообщила администрация Северского района Краснодарского края.

    Информация о массовой драке появилась в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По разным оценкам, в драке участвовали от 40 до 60 человек, передает РБК.

    В администрации со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что «конфликт произошел на бытовой почве, поссорились из-за девушки». «После поступления сигнала о происшествии на место прибыли наряды полиции, драка остановлена. В настоящий момент все разошлись», – сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».

    За медицинской помощью никто не обращался, передает РЕН ТВ.

    Заявлений в полицию также не подавали. Установлены активные участники конфликта, в воскресенье их опросят, по результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в администрации.

    Прокуратура Краснодарского края сообщила, что проконтролирует расследование уголовного дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки.

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    7 сентября 2024, 19:17 • Новости дня
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    Отставной полковник СБУ Стариков предсказал обвал фронта ВСУ в Донбассе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные развили успех у Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью.

    ВС России достигли оперативно-тактического успеха на Покровском направлении, сейчас у Красноармейска происходит «стачивание» личного состава, заявил Стариков, передает РИА «Новости».

    Пока нет уверенности, что ВСУ смогут восполнить понесенные там потери.

    «Если продолжится стачивание, а резервов не будет, то противник дойдет до Покровска <…>, произойдет прорыв фронта и обвал фронта», – предсказал полковник.

    Ранее ВС России ударили по мосту и колонне военной техники ВСУ у Красноармейска в ДНР, это замедлило снабжение резервов украинских военных.

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    8 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Памфилова рассказала о малом числе жалоб в ходе голосования

    Памфилова: Жалоб на нарушения в ходе голосования мало

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жалоб на нарушения во время единого дня голосования (ЕДГ) мало, несмотря на то, что выборы проходят в «экстраординарной ситуации», заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.

    Памфилова заявила, что в Единый день голосования, который проходит в «экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях» зафиксировано минимальное количество нарушений, обращений по жалобам так же поступает мало.

    Однако, по словам главы ЦИК, в настоящее время уже отмечены попытки отдельных представителей партий вмешаться в избирательный процесс. Речь идет о 60 инцидентах в различных регионах. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», – приводит ее слова ТАСС.

    Она также отметила, что уровень атак на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает 5 тыс. Порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий на интернет-ресурсы ЦИК России было заблокировано с начала голосования на выборах.

    «Сегодня главный день, основной день, Единый день голосования, 8 сентября», – подчеркнула она.

    Памфилова добавила, что на выборах глав регионов наивысшая явка в Кузбассе – почти 60%, и в Башкирии – 55%.

    Ранее политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов сообщил, что выборы в этом году проходят спокойно и собранно.

    В воскресенье в России начался завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки открыты в 83 регионах.

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    7 сентября 2024, 17:40 • Новости дня
    Преподавателя из Бауманки арестовали по делу о разжигании ненависти

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Преподаватель МГТУ имени Баумана Александр Нестеренко помещен под стражу по делу о пропаганде ненависти и вражды, соответствующее решение вынес Чертановский суд Москвы.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Нестеренко, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что педагога обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», по ней ему грозит до шести лет лишения свободы.

    В прессе сообщали, что поводом для дела якобы стали несколько украинских песен в его профиле в социальной сети.

    В 2023 году в Москве осудили поэтов Егора Штовбе и Артема Камардина разжигании ненависти.

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    7 сентября 2024, 22:59 • Новости дня
    Иран захотел перенести столицу на побережье Персидского залива

    Президент Ирана Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу страны на побережье Персидского залива

    Иран захотел перенести столицу на побережье Персидского залива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо перенести столицу Ирана из Тегерана на побережье Персидского залива, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «У нас нет другого варианта, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью», – приводит слова Пезешкиана ТАСС со ссылкой на Fars.

    Пезешкиан заявил, что проблемы, с которыми приходится иметь дело Тегерану, иначе решить нельзя. По словам президента, на конкурентоспособности Ирана негативно отражается необходимость везти «сырье с юга и с побережья в центр» для «создания готового продукта», а затем отправлять его «обратно на юг для экспорта».

    Президент Ирана заявил, что руководству страны необходимо осуществить первый шаг.

    Как заявил Пезешкиан, нельзя «развивать страну, продолжая нынешнюю тенденцию».

    Он сказал, что после выбора нового столичного центра туда переведут все государственные ведомства, после чего тегеранцам будет предоставлена возможность переехать в новую столицу, передает РИА «Новости».

    Напомним, Иран уже давно рассматривает возможность перенести столицу из Тегерана в другой город страны.

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    7 сентября 2024, 20:07 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о помощи Зеленскому в обмен на украинские полезные ископаемые

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский сенатор Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что украинцы сидят на земле ценой в 1 трлн долларов, которая будет полезна для экономики США.

    Киевский режим не хочет введения американских войск, ему нужно оружие, чтобы отразить наступление России, заявил сенатор, передает «Страна.ua».

    «Они (украинцы – прим. ВЗГЛЯД) сидят на минералах стоимостью в триллион долларов, которые могут быть полезны для нашей экономики. Поэтому я хочу продолжать помогать друзьям на Украине», – сказал американский политик.

    Зеленский отметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона.

    Ранее болгарский политик Пламен Пасков сообщал, что американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory потребовала от киевского режима, чтобы тот не хоронил погибших солдат на плодородных украинских черноземах.

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    7 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Журналист Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий

    Боуз: Украина близка к пересечению российских красных линий
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство может вскоре пересечь красные линии России, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о передаче Украине дальнобойных ракет.

    Киевский режим очень близок к пересечению красных линий, заявил Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявлял, что США не передают Украине дальнобойные ракеты, поскольку такое оружие не сыграет решающую роль.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком счел это заявление Остина началом «отступления» США.

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    7 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Во Франции назвали две катастрофы Зеленского

    Французский политик Филиппо: У Зеленского образовалось две катастрофы одновременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинского президента Владимира Зеленского происходят две катастрофы одновременно: одна связана с внутренней политикой, другая – с провалом на фронте, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю!», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Он добавил, что второй катастрофой стал провал атаки на российской территории, а также наступление России в Донбассе.

    Политик в очередной раз призвал остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

    Ранее Филиппо призывал избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России.

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    7 сентября 2024, 20:18 • Новости дня
    Маск cчел безумием закон о тюрьме за «неправильное» название трансгендеров в Шотландии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миллиардер Илон Маск раскритиковал идею о тюремных сроках за «неправильное» гендерное обозначение человека, говоря о новом шотландском законе.

    «Это безумие», – отреагировал Маск на введение нового закона в Шотландии об обозначении гендеров, передает РИА «Новости».

    Согласно этому закону, в Шотландии могут отправить в заключение на срок до семи лет, если человек назовет трансгендера мужчиной или женщиной, а тот посчитает это неправильным обозначением.

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    7 сентября 2024, 21:23 • Новости дня
    Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    The Hill: Белый дом решил отправить Байдена в турне в последние месяцы президентства

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский 81-летний президент Джозеф Байден в последние месяцы своего президентского срока намерен ездить по США с рассказами о своих достижениях, сообщил источник в Белом доме.

    Байден начнет путешествие по Соединенным Штатам, в ходе выступлений он будет рассказывать о достигнутом прогрессе при его администрации, а также о том, что нужно сделать, сообщил собеседник The Hill, передает РИА «Новости».

    Неназванные советники администрации президента сообщили, что глава Белого дома будет напоминать избирателям о том, что он смог сделать на своем посту, а также поддерживать кандидата на пост главы государства от демократов Камалу Харрис.

    Байден намерен рассказывать о снижении стоимости жилья, сокращении студенческих долгов и т.д.

    Ранее действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не станет продолжать работу на этом посту в случае победы Харрис на выборах.

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