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    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    25 октября 2024, 00:23 • Новости дня

    Путин поддержал стремление Вьетнама вступить в БРИКС

    Россия поддержала намерение Вьетнама стать частью многоплановой работы БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия выразила поддержку стремлению Вьетнама присоединиться к многоплановой деятельности БРИКС на саммите в Казани.

    Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани.

    «Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», – сказал Путин.

    Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Вьетнам выступает с интересом к сотрудничеству с новыми членами организации, к которым с начала 2024 года присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия, принявшая на себя председательство в БРИКС, организует более 200 мероприятий, направленных на укрепление многосторонних связей.

    Сообщается, что товарооборот между Россией и Вьетнамом за первые восемь месяцев 2024 года увеличился на 25%. Президент Путин отметил, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству работает ритмично, и налажено сотрудничество в энергетике, промышленности и образовании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, отметив, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

    Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС отметил, что секретом успеха объединения является уважение к традициям и религиям всех стран-участниц, что способствует укреплению общих ценностей.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня
    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

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    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

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    24 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    Лавров пошутил после инцидента на саммите БРИКС

    МИД предположил, что Лавров сказал «Проходи быстрее» после столкновения с человеком на саммите БРИКС

    Tекст: Денис Тельманов

    На саммите БРИКС в Казани, когда участник случайно наступил на ногу Лаврову, министр предположительно пошутил, сказав: «Проходи быстрее».

    На саммите БРИКС в Казани произошел курьезный случай с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает ТАСС. Один из участников случайно наступил на ногу главе дипломатического ведомства, не извинившись. Этот момент попал на видео, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях о вероятной реакции Лаврова.

    В интернет-пространстве появились ролики с фейковыми голосами министра, сгенерированными нейросетями. Эти видео стали причиной разногласий среди пользователей социальных сетей, так как многие усомнились в их подлинности.

    В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, предположив, что Лавров мог лишь пошутить, сказав: «Проходи быстрее». Этот комментарий внес некоторую ясность, хотя дискуссии вокруг инцидента продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о шагах к миру, отметив, что они воспринимаются в Москве как «комикс», и напомнил о недавнем вторжении в Курскую область после заявлений Зеленского о мире.

    Лавров также заявил, что предложение Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием без предварительных условий является попыткой США получить односторонние преимущества.

    Вдобавок он подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации, отметив стремление стран обезопасить себя и упомянув сведения о Саудовской Аравии, которая думает о снижении зависимости от доллара.


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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 20:35 • Новости дня
    Путин заявил о прямом участии военных НАТО в конфликте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО, задействованных в операциях с беспилотными аппаратами в Черном море, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что западные страны активно вооружали киевский режим, и это дошло до прямого участия армий стран Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

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    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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