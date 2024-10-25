Путин поддержал стремление Вьетнама вступить в БРИКС

Россия поддержала намерение Вьетнама стать частью многоплановой работы БРИКС

Tекст: Денис Тельманов

Россия поддерживает стремление Вьетнама подключиться к многоплановой работе БРИКС, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем в рамках саммита БРИКС, который проходит в Казани.



«Мы всем вам признательны за ваше участие в казанском саммите, за ваше содержательное выступление на состоявшейся сегодня встрече. И, безусловно, поддерживаем стремление Вьетнама подключиться к многоплановой деятельности БРИКС», – сказал Путин.

Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Вьетнам выступает с интересом к сотрудничеству с новыми членами организации, к которым с начала 2024 года присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия, принявшая на себя председательство в БРИКС, организует более 200 мероприятий, направленных на укрепление многосторонних связей.

Сообщается, что товарооборот между Россией и Вьетнамом за первые восемь месяцев 2024 года увеличился на 25%. Президент Путин отметил, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству работает ритмично, и налажено сотрудничество в энергетике, промышленности и образовании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, отметив, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность Владимиру Путину за проведение саммита БРИКС в Казани, назвав его другом и похвалив организацию мероприятия.

Президент России Владимир Путин на заседании БРИКС отметил, что секретом успеха объединения является уважение к традициям и религиям всех стран-участниц, что способствует укреплению общих ценностей.

