Глава Goldman Sachs предсказал нестабильность экономики США

FT: Глава Goldman Sachs Соломон назвал экономику США хрупкой и отметил влияние изменений

Tекст: Александра Юдина

По его словам, экономика США находится в хрупком состоянии, передает ТАСС.

Он отметил, что экономика страны переживает «настоящий коктейль из изменений», некоторые из которых могут поспособствовать экономическому росту, а другие замедлить его. Соломон подчеркнул важность балансировки этих изменений для дальнейшего развития.

В беседе с газетой он выразил «исключительно оптимистичное» настроение в отношении дальнейшего экономического развития, надеясь на дерегулирование рынка, обещанное избранным президентом Дональдом Трампом, которое станет катализатором бизнес-инвестиций.

Такое дерегулирование, по мнению Соломона, будет стимулом для рынка, а обещанное возобновление налоговых льгот послужит дополнительным «стимулирующим фактором» для бизнеса.

Вместе с тем Соломон указал на потенциальные риски, связанные с планами новой администрации по ужесточению иммиграционной политики, включая депортацию миллионов нелегальных мигрантов и введение новых тарифов для торговых партнеров. Он подчеркнул необходимость увидеть результаты этих предложений для оценки их воздействия.

По словам Соломона, правила, введенные администрацией Джо Байдена, вынудили генеральных директоров отложить инвестиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден заявил, что соперничество США с Китаем должно завершиться их победой, чтобы они могли определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед.