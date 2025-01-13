Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.10 комментариев
Байден заявил о намерении США определять развитие мировой экономики
Байден заявил о намерении США победить в соперничестве с Китаем и определять развитие мировой экономики
Соперничество с Китаем должно завершиться победой США, чтобы они могли определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед, заявил американский президент Джо Байден.
Байден отметил, что Китай проявляет активность в сферах производства чистой энергии, добычи критических минералов и глобальных цепей поставок. «Соединенные Штаты должны победить в этом соперничестве. Мы будем определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Байдена, Китай стремится укрепить свою роль, увеличивая зависимость мировых рынков от Пекина. Он также вспомнил предсказания экспертов о том, что экономика Китая может обогнать США к 2030 году. Байден подчеркнул, что, благодаря усилиям Вашингтона, «Китай никогда не обгонит» США. Президент добавил, что стратегическое положение США в конкуренции с Китаем улучшилось за последние четыре года, что стало достижением его администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступает в Госдепе с речью о внешнеполитической работе его администрации, в которой он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.