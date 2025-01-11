Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», который бегает по Европе

Tекст: Мария Иванова

Фицо сделал резкие заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что тот занимается попрошайничеством и шантажом, путешествуя по Европе с целью получения финансовой помощи, передает RT. По мнению Фицо, такому поведению необходимо положить конец, и он не считает себя обязанным поддерживать украинского лидера.

«Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует», – заметил словацкий премьер.

Кроме того, Фицо выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, подчеркнув, что такой шаг может быть опасным.

Премьер-министр отметил: он понимает, что Зеленский находится под давлением Запада, но, по его мнению, это не оправдывает действий украинского лидера на международной арене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена. Позднее он сообщал, что Газпром пообещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.