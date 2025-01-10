Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.
Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».
Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.
Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.
Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.