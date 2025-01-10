Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом

Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом

Tекст: Валерия Городецкая

Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.

Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.

Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.