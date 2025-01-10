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    10 января 2025, 17:18 • Новости дня

    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит газ от Газпрома альтернативным маршрутом

    Фицо: Словакия получит российский газ альтернативным маршрутом
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Газпром обещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

    Фицо подчеркнул, что крупнейший словацкий энергооператор, компания SPP, уже заполнила свои газовые резервуары и намерена минимизировать их использование, пока это будет возможно, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что на основе существующего договора с Газпромом Словакия продолжит заполнять свои хранилища газом. «Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с Газпромом. Газпром сказал, что поставит этот газ другим способом», – отметил Фицо.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с Нафтогазом.

    Ранее Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    10 января 2025, 00:59 • Новости дня
    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР

    Председатель ОБСЕ Валтонен заявила о готовности Молдавии не препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье

    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
    @ Georg Wendt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавия не будет препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье, заявила на встрече с главой непризнанной ПМР Вадимом Красносельским действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

    Как сообщила пресс-служба главы ПМР, Валтонен «рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев». По словам Валтонен, в Молдавии выразили готовность оказать поддержку Приднестровью в части организации процесса использования энергоресурсов из Европы.

    «Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу. Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, что ухудшило ситуацию с поставками газа в регион. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В то же время, Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, это привело к росту тарифов для населения.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 19:24 • Новости дня
    Фицо пригрозил жесткими мерами Украине из-за приостановки транзита газа

    Премьер Словакии Фицо заявил о возможных ответных мерах на фоне газового кризиса с Украиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявил на пресс-конференции о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Роберт Фицо на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сделал заявление о возможных жестких мерах со стороны Словакии, передает  РИА «Новости». Фицо подчеркнул, что республика стремится избежать обострения отношений с Киевом.

    Проблема касается транзита газа через Украину. Если эта ситуация не будет разрешена в ближайшее время, Словакия готова к принятию ответных мер. «Правительство Словакии не заинтересовано в эскалации напряжения, но мы также четко говорим: если эта проблема не будет решена, правительство Словакии в скором времени примет жесткие ответные меры», – заявил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию. Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

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    9 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Фицо и ЕК обсудили прекращение транзита газа через Украину без участия Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, где обсудил проблему транзита газа через Украину.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен в ходе брифинга сообщила, что Фицо и Йоргенсен встретились в Брюсселе, передает ТАСС. Встреча была посвящена проблеме транзита газа через Украину, который прекратил свое действие в декабре.

    Итконен подтвердила, что обсуждение проходило без участия украинских представителей. Другие подробности встречи не были раскрыты.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

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    9 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    В 2024 году Европа импортировала 17,8 млн тонн российского СПГ

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

    Европа закупила рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) у России в прошлом году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Guardian и аналитическую компанию Rystad Energy. Импорт составил 17,8 млн тонн, превысив показатели 2023 года в 15,1 млн и 2022 года в 16,4 млн тонн.

    Газовый аналитик Rystad Energy Ян-Эрик Фенрих отметил, что потоки СПГ не только растут, но и достигают рекордных уровней. В то же время трубопроводные поставки российского газа в Европу почти вдвое превысили морские поставки, составив 49,5 млрд кубометров.

    По данным Rystad Energy, увеличение поставок СПГ связано с более высокими ценами на газ в Европе и желанием стран уменьшить зависимость от трубопроводных поставок, что привело к росту закупок сжиженного природного газа. В то же время аналитики отмечают, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется высоким, несмотря на геополитические напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны увеличили отбор газа из хранилищ перед предстоящим похолоданием. Еврокомиссия сообщила, что уровень запасов газа в хранилищах ЕС составляет 70%. Также сообщалось, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы сжиженного природного газа у России, несмотря на призывы запретить поставки.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    9 января 2025, 12:09 • Новости дня
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    В Приднестровье зафиксированы случаи гибели людей из-за энергокризиса
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Приднестровье наблюдаются случаи гибели людей, пытающихся согреться, связанные с использованием газовых колонок и печей в условиях энергокризиса, рассказал на канале «Россия-24» глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

    По его словам, наблюдаются трагические случаи гибели людей, которые пытаются согреться в условиях кризиса с энергоснабжением, передает ТАСС.

    Игнатьев подчеркнул, что люди используют печи и газовые колонки, оставляя их включенными на ночь, что приводит к летальным исходам из-за угарного газа.

    Он отметил, что ситуация в республике ухудшается на фоне прекращения газовых поставок, ранее поступавших транзитом через Украину.

    Игнатьев выразил сожаление, что Приднестровье не получило от Кишинева предложений о помощи в решении проблемы с энергоснабжением. По его словам, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о возможной помощи со стороны Молдавии, никакой конкретной поддержки предложено не было.

    Также Игнатьев добавил, что Кишинев отказался совместно обратиться к Украине и России с просьбой о продолжении подачи газа через территорию Украины, что усугубляет кризисную ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

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    8 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

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    10 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

    Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

    Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию, включая альтернативные маршруты, сообщило агентство Reuters.

    Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

    По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

    Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

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    8 января 2025, 20:07 • Новости дня
    Президент Приднестровья обвинил Молдавию в неблагодарности за энергоресурсы России

    Президент Приднестровья Красносельский заявил о неблагодарности Молдавии за доступ к энергоресурсам России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, которые поступали благодаря России.

    Красносельский заявил после заседания Высшего совета безопасности, где обсуждался энергетический кризис: «И Молдавии Россия тоже помогала в виде дешевой электроэнергии. Ну что-то спасибо от вас, господа политики, я не слышал», передает ТАСС.

    По его словам, электроэнергия вырабатывалась из российского газа на принадлежащей «Интер РАО» Молдавской ГРЭС. Она поставлялась Молдавии по ценам ниже рыночных, что позволяло стране экономить сотни миллионов долларов ежегодно. Несмотря на такую помощь, Кишинев присоединился к антироссийским санкциям и выслал десятки российских дипломатов, уточнил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в неонацизме, заявив, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. С 7 января жители Приднестровья будут сталкиваться с отключениями электричества дважды в день по четыре часа из-за дисбаланса между потреблением и производством энергии.

    Между тем Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, могут негативно повлиять на двусторонние отношения.

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    9 января 2025, 02:14 • Новости дня
    Грузия решила увеличить закупки российского газа в 2025 году

    Грузия планирует удвоить закупки российского газа до 400 млн куб м в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году Грузия планирует увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

    Министерство экономики Грузии намерено в текущем году удвоить объем закупок природного газа из России. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». Ожидается, что потребление газа в стране вырастет на 2,8% и составит 3,32 млрд куб. м.

    Около 400 млн куб. м газа планируется закупить у России, в то время как остальная часть топлива поступит из Азербайджана. Согласно данным грузинской статистической службы «Сакстат», за первые одиннадцать месяцев 2024 года импорт российского газа в стоимостном выражении увеличился на 29%.

    Это происходит на фоне сокращения поставок газа из Азербайджана на 22% в том же периоде. Представители министерства подчеркивают, что диверсификация источников энергии остается важным аспектом энергетической безопасности Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что кризис с энергоресурсами в Приднестровье является попыткой выживания людей из их домов, обвиняя Запад в неонацизме.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

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    9 января 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков отказался раскрыть маршрут поставок газа в Словакию

    Песков отказался раскрыть маршрут поставок российского газа в Словакию на фоне их приостановки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.

    Он отметил: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».

    Заявление прозвучало в контексте высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал надежные поставки газа одним из главных результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в декабре, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что в Европе есть страны, заинтересованные в более выгодных поставках российского газа: «Эти страны работают в своих собственных интересах». Он напомнил о роли США как бенефициара прекращения поставок российского газа, так как они продают свой СПГ по более высоким ценам, что снижает конкурентоспособность европейской экономики.

    Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен.

    Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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    10 января 2025, 11:33 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в гибели людей в Приднестровье

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в гибели жителей непризнанного Приднестровья на фоне отключения отопления и горячей воды.

    Депутат выступил с обвинениями в адрес президента Украины в связи с гибелью людей в Приднестровье, назвав Зеленского «международным террористом», передает «Российская газета».

    По словам Дмитрука, действия Зеленского стали причиной энергетического кризиса, который привел к трагическим последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.

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    9 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее чем 69%, что связано с наращиванием отбора газа на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

    С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

    Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

    Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

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    10 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Афганистан захотел транзитировать российский СПГ

    Кабул выразил намерение подписать договор на транзит 50 млн кубометров российского СПГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Афганистан планирует заключить с Россией соглашение о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа через свою территорию, заявил представитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

    Выступая на KazanForum 2025, Хабибуллин уточнил: «Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 млн кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию», подчеркнув возможность транспортировки газовозами, сообщает РИА «Новости»,

    Кроме того, уже состоялись пробные отгрузки газа, что подтверждает готовность сторон к сотрудничеству в этой сфере. В 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 млн тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году заключено соглашение на транзит 2 млн тонн российской пшеницы и муки.

    Напомним, в 2023 году Кабул заявил о намерении закупать нефтепродукты у «Татнефти», что может означать желание покупать топливо со скидкой.

    Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что это могло бы позволить расширить экспорт и в будущем добиться отмены дисконта на российские ресурсы.

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