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«Газпром» прекратил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения
«Газпром» остановил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения
С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу газа через Украину из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.
С 1 января «Газпром» прекратил подачу газа через Украину, так как истек срок действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины», сообщает
РИА «Новости». Это произошло после завершения действительности документов, подписанных 30 декабря 2019 года, которые регулировали транзитные поставки российского газа через украинскую территорию. Теперь «Газпром» лишен возможности продолжать транзит из-за отсутствия технических и юридических условий.
Украинские власти ранее неоднократно выражали нежелание продлевать соглашение, что и привело к нынешней ситуации. «Газпром» заявил, что с 8.00 по московскому времени подача газа через Украину остановлена.
В прошлом году по этому маршруту компания поставила около 15,5 млрд кубометров газа, что составляло около 4,5% от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали, в частности, Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.
Основным альтернативным маршрутом для российского газа в Европу остается «Балканский поток», который соединен с «Турецким потоком». Этот маршрут обеспечивает ежегодные поставки около 14-15 млрд кубометров газа в такие страны, как Румыния, Греция, Северная Македония, Сербия, а также Венгрия. Эксперты предупреждают, что прекращение транзита через Украину может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке энергоресурсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль. Накануне фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.
Ранее цена газа выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, сообщает Bloomberg.