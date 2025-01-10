Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта на поставки газа

Reuters: Фицо подтвердил обсуждение с Путиным контракта с Газпромом на поставки газа

Tекст: Елизавета Шишкова

Фицо отметил, что обсуждение касалось контракта с Газпромом, и выразил уверенность в том, что поставки газа в страну будут обеспечены. Основное внимание было уделено тому, каким образом будет осуществляться доставка, включая возможное использование южного маршрута, передает ТАСС.

По словам Фицо, несмотря на обсуждение альтернативных маршрутов, на данный момент запасов газа в Словакии достаточно, чтобы покрыть текущие потребности страны. Это позволяет сохранить стабильность энергоснабжения в Словакии на ближайшее время.

Также премьер-министр подчеркнул, что Владимир Путин заверил его в том, что Россия выполнит свои обязательства по поставкам газа. Эти гарантии, по словам Фицо, являются важным фактором для обеспечения энергетической безопасности Словакии в непростой геополитической обстановке.

Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Путиным, прошедших в декабре в Москве. При этом он подчеркнул готовность принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.