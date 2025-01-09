Песков отказался раскрыть маршрут поставок газа в Словакию

Песков отказался раскрыть маршрут поставок российского газа в Словакию на фоне их приостановки

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».

Заявление прозвучало в контексте высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал надежные поставки газа одним из главных результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в декабре, передает ТАСС.

Песков также подчеркнул, что в Европе есть страны, заинтересованные в более выгодных поставках российского газа: «Эти страны работают в своих собственных интересах». Он напомнил о роли США как бенефициара прекращения поставок российского газа, так как они продают свой СПГ по более высоким ценам, что снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен.

Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.