Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Песков отказался раскрыть маршрут поставок газа в Словакию
Песков отказался раскрыть маршрут поставок российского газа в Словакию на фоне их приостановки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию, подчеркивая заинтересованность стран Европы в выгодных поставках.
Он отметил: «Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев».
Заявление прозвучало в контексте высказываний премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который назвал надежные поставки газа одним из главных результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным в декабре, передает ТАСС.
Песков также подчеркнул, что в Европе есть страны, заинтересованные в более выгодных поставках российского газа: «Эти страны работают в своих собственных интересах». Он напомнил о роли США как бенефициара прекращения поставок российского газа, так как они продают свой СПГ по более высоким ценам, что снижает конкурентоспособность европейской экономики.
Ранее Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен.
Напомним, транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.
Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.