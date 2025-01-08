В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.
«Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.
Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.