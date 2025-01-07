Сийярто: Отказ от транзита газа нарушает соглашение Украины и ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в нарушении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом из-за прекращения транзита российского газа в Европу. Сийярто подчеркнул важность соблюдения этого соглашения, так как оно предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей, что особенно важно для Центральной Европы.

Сийярто отметил, что Украина, являясь кандидатом на вступление в Евросоюз, должна соблюдать свои обязательства. Он подчеркнул, что решение Украины поставило европейскую экономику в сложное положение. Венгрия, по его словам, пострадает меньше других стран Центральной Европы благодаря диверсифицированным маршрутам поставок газа, но все же сталкивается с ростом цен.

Министр указал на рост цен на газ в Европе, начавшийся с момента, когда стало известно о прекращении Украиной транзита российского газа. Цены увеличились на 20%. Сийярто отметил, что за это расплачиваться придется жителям Европы, и добавил, что конкурентоспособность Европейского союза ухудшилась из-за высоких цен на газ по сравнению с другими регионами.

Кроме того, правительство Словакии предложило провести встречу в Брюсселе для обсуждения ситуации с поставками газа, однако она не состоялась из-за отказа украинской стороны. Венгрия продолжает получать газ по «Турецкому потоку», что позволяет стране оставаться менее зависимой от транзита через Украину.

Сийярто также напомнил о прошлых дебатах о «Турецком потоке» и отметил, что Венгрия не поддалась «дружескому» давлению, благодаря чему сейчас обеспечивает надежное энергоснабжение. Он предупредил, что прекращение транзита Украиной создаст новые проблемы в области конкурентоспособности для ЕС.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.