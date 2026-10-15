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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 08:29 • Новости дня

    Часть окруженных в Доброполье бойцов ВСУ оказалась не в курсе своего положения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть украинского гарнизона в Доброполье до сих пор не знает, что находится в окружении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование намеренно утаивает от своих подчиненных сведения об оперативном окружении группировки в Доброполье. В результате часть военнослужащих местного гарнизона до сих пор не осведомлена о реальной тяжести своего положения на фронте, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    По информации источника, офицеры вооруженных сил Украины пошли на сокрытие данных об оперативной обстановке в надежде выиграть дополнительное время. Командование противника рассчитывает, что неосведомленность рядовых бойцов позволит затянуть сопротивление и тем самым замедлить дальнейшее продвижение российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник армия России сорвала попытку деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    Российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

    ВС России сбросили на позиции украинских военных листовки с призывом сдаться.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    Российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляли грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Удары наносились беспилотными летательными аппаратами, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект использовался для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения для обеспечения украинской армии.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза. Эти морские суда доставляли в порт Одессы грузы военного назначения.

    В среду российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ.

    В понедельник ВС России атаковали еще один доставлявший грузы сухогруз.

    В воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    14 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    За сутки в Доброполье освобождены 142 здания
    За сутки в Доброполье освобождены 142 здания
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В районе Доброполья Донецкой народной республики (ДНР) штурмовые группы 51-й армии в последние сутки продвигались в центральной и северо-западной частях города, сообщили в Минобороны.

    Штурмовые подразделения морской пехоты продолжили наступление в западной части населенного пункта, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение суток освобождено 142 здания, уничтожено до 25 украинских военнослужащих.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Староварваровки, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Шиловки, Новоявленки в ДНР и Крутояровки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, бронетранспортер, пять бронемашин, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий.

    До этого сообщалось о сорванной попытке деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    14 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников

    Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины приняли участие не менее 20 тыс. иностранных наемников.

    На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

    По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

    Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

    В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

    Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.

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    14 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Зеленский заявил об отключении Starlink и допустил технический сбой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты приняли решение отключить систему спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Украинский лидер выразил надежду, что масштабные сбои в работе системы спутниковой связи являются ошибкой или технической проблемой. Об этом он рассказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, передает РИА «Новости».

    «Понимаем, что происходит. Они отключили систему – это их решение. Надеюсь, что это ошибка или, возможно, серьезная техническая проблема, не знаю», – сказал Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе Starlink с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю Илону Маску из-за проблем с терминалами для украинской армии.

    На Украине заявили о срыве операций вооруженных сил из-за отключения спутникового интернета.

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    14 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Участнику спецоперации Находкину присвоили звание Героя России

    Глава Якутии объявил о присвоении звания Героя России участнику СВО Находкину

    Участнику спецоперации Находкину присвоили звание Героя России
    @ irposakha14.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что участнику специальной военной операции Александру Находкину, который отправился в Донбасс добровольцем в 2014 году, вручили высшую государственную награду – звание Героя России.

    «У Якутии 14-й Герой России, удостоенный этого звания за подвиги в ходе специальной военной операции! Высшую государственную награду страны сегодня вручили Александру Егоровичу Находкину», – написал Николаев в Max.

    Находкин отправился в Донбасс добровольцем в 2014 году. Во время спецоперации на Украине он принимал участие в боях за Артемовск, командовал ротой и батальоном, а также служил начальником разведки.

    Военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи, несмотря на полученные ранения и контузии. После службы в ЧВК «Вагнер» он продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны. Находкин награжден тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Владимир Путин напомнил о роли семьи в воспитании Героев России.

    В мае прошлого года Минобороны назвало число награжденных высшим званием в ходе спецоперации.

    В апреле того же года губернатор Нижегородской области наградил ветеранов спецоперации за помощь Курской области.

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    14 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за Николаевку и Варваровку, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Курганного, Федоровки, Малого Бурлука и Хатнего.

    Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ у Рубежного, Великих Проходов, Бугаевки, Избицкого и Великого Бурлука.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Великой Рыбицы, Никольского, Бариловки, Кучеровки, Глухова и города Сумы.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и четыре станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Утром в среду сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий.

    Накануне окруженная в Харьковской области группировка ВСУ за сутки потеряла 60 боевиков.

    Ранее ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

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    14 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Священник объяснил особую ценность Покрова Богородицы для защитников России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ Богородицы на протяжении столетий помогал русским воинам сохранять мужество и надежду в самые тяжелые моменты истории, заявил газете ВЗГЛЯД священник Владислав Береговой. По его словам, праздник Покрова объединяет миллионы верующих, которые обращаются к Божией Матери с молитвами о защите, мире и возвращении близких домой.

    «На протяжении столетий воины молились Божьей Матери о защите, об укреплении духа, о силах в самые тяжёлые минуты. Образ Богородицы шёл с русским воинством через все переломные моменты истории. Он стал символом надежды, мужества и уверенности, что даже перед лицом страшных испытаний нельзя терять веру», – подчеркнул священник.

    В основе праздника лежит церковное предание о явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как она распростерла над молящимися свое покрывало – омофор. Верующие восприняли это как знак заступничества и защиты города.

    Хотя предание связано с Византией, особое распространение праздник получил на Руси. Его установление связывают с князем Андреем Боголюбским в XII веке. По его указу был построен один из древнейших храмов, посвященных Покрову, – храм Покрова на Нерли.

    Береговой также напомнил о почитании Богородицы в Дивееве, которое в православной традиции считается одним из ее земных уделов – мест особого покровительства. «Святые отцы говорят, что Богородица после своего Успения не оставила мир. Стала Заступницей. Ходатаицей. И Ей дана особая благодать – покрывать и спасать землю Русскую», – сказал священник.

    Говоря об исторической памяти, он обратился к событиям Смутного времени и Отечественной войны 1812 года. Береговой напомнил о Казанской иконе Божией Матери, сопровождавшей ополчение Минина и Пожарского, и о молитве русских воинов перед Смоленской иконой накануне Бородинского сражения.

    Священник также пересказал предание о явлении Богородицы Тамерлану во сне, после которого завоеватель отказался от похода на Москву. Отдельно он упомянул рассказ об облете столицы с Тихвинской иконой в 1941 году, оговорив, что историки до сих пор спорят о достоверности этого события.

    Сегодня, продолжил Береговой, к Богородице обращаются семьи участников специальной военной операции.

    «И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, многие молятся о них. Просят Пресвятую Богородицу сохранить им жизнь, уберечь от опасности, помочь вернуться домой», – отметил он. По словам священника, молитва дает верующим ощущение поддержки и помогает сохранять силы перед лицом испытаний.

    Журналист, обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев отметил особую связь праздника с воинской традицией. «День Покрова Пресвятой Богородицы веками был главным праздником русского воинства: в его честь освящали храмы, о тех событиях вспоминали перед тем, как идти в бой», – рассказал он.

    Афанасьев привел версию предания, согласно которой после явления Богородицы буря разметала корабли осаждавших Константинополь. По его мнению, именно чудо Богородицы привело Россию к православной вере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили помощь Дмитрия Донского в победах России.

    В мае священник храма Святого равноапостольного великого князя Владимира Алексей Кузнецов рассказал о покровительстве святого Георгия Победоносца русскому воинству. Ранее в РПЦ призвали существенно увеличить число военных священников.

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    14 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года

    Мирошник: Более 9 тыс. мирных жителей погибли от атак ВСУ с 2022 года

    Tекст: Денис Тельманов

    С 2022 года от действий украинских военных пострадали более 36 тыс. мирных жителей, из них свыше 9 тыс. погибли, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Мирошник озвучил эти данные во время диалога с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, передает ТАСС.

    «От рук украинских боевиков только с 2022 года уже пострадало более 36,4 тыс. мирных жителей, из них 9 141 тыс. из которых погибли. Достоверность этих данных мы готовы подтвердить», – заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Родион Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.

    Украинские военные целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.

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