В РПЦ призвали в шесть раз увеличить число военных священников

РПЦ: Число военных священников необходимо увеличить в шесть раз

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил о необходимости увеличения числа военных священников в России в пять-шесть раз. По его словам, в Вооруженных силах трудятся порядка 300 священников, и планируется увеличить их число до 1,5-2 тыс. человек. Митрополит отметил, что для этого потребуется от трех до десяти лет, включая подготовку в духовных семинариях, передает РИА «Новости».

Митрополит Кирилл также сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны России Андрей Белоусов согласовали меморандум, который предусматривает изменение статуса штатных военных священников в вооруженных силах, но для этого необходимо будет внести поправки в закон о свободе совести и религиозных организациях.

Ранее игумения Ксения (Чернега), глава правового управления Московской патриархии, заявила, что РПЦ совместно с Министерством обороны России разработала концепцию правового статуса военного духовенства. Концепция предлагает льготы и компенсации для священнослужителей, сопоставимые с социальным пакетом для контрактников.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Олег Веселков сообщил, что 86% военнослужащих ВС России считают себя верующими, причем 72% из них – христиане. Он добавил, что около 35 тыс. военных приняли таинство крещения за время проведения спецоперации.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главным военным священником духовенства военнослужащих ВС России в зоне спецоперации председателя отдела по взаимодействию с казачеством Петербургской епархии, протоиерея Димитрия Василенкова.