Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил главного военного священника духовенства военнослужащих ВС России в зоне спецоперации, им стал председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Димитрий Василенков.

Кроме введения новой должности, в руководстве синодальных структур произошли другие назначения.

Прежний глава синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров назначен исполняющим обязанности заместителя этого отдела, передает ТАСС.

А исполняющим обязанности председателя этого отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), возглавляющий синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.