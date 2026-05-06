Священник: Георгий Победоносец помогает русскому воинству

Tекст: Елизавета Шишкова

«Для русского человека и прежде всего русского солдата святой Георгий всегда был особым небесным покровителем. Георгиевский крест столетиями был символом доблести. Это одна из немногих наград, которые пережили смену эпох и политических формаций и со времен Екатерины Великой вручаются по сей день. Для нас, живущих во время СВО, житие и подвиги этого великого святого – это урок великой веры, мужества, а также напоминание о священном характере борьбы добра со злом», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Кузнецов отметил, что святой Георгий сыграл особую роль в судьбе нашей родины. Неслучайно именно в день его памяти 81 год назад, 6 мая 1945 года, капитулировал последний крупный немецкий гарнизон крепости Бреслау на Восточном фронте, а 8 мая (9 мая по московскому времени) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

«Сегодняшние события – это отражение прошлого. Все повторяется. Причины СВО и события на Донбассе и в Новороссии не исчерпываются только экономическими, военными и политическими факторами. Мы сражаемся прежде всего с теми, кто осознанно присягнул или продался антихристианским силам. Нам противостоит враг, для которого рухнули все нравственные ограничения: кощунство стало нормой и даже целью, «псевдодобродетелью», – указал священник.

Он напомнил, что враг устроил настоящее гонение на Православную церковь на глазах всего мира, показав своё истинное лицо.

«Святой Георгий Победоносец и его молитвы к Богу испокон века помогали русскому воинству сломить самых грозных врагов. Внутренняя сила русского народа заключается в нашей вере. Мы проигрывали сражения, когда забывали о Боге, надеясь только на силу оружия; побеждали, когда молитва шла впереди полков, а духовное единение во имя победы объединяло народы нашей страны от мала до велика. Копье святого разило змия, символизирующего мировое зло. И в нашей истории было множество моментов, когда враг, уже торжествующий победу, был сломлен русским оружием, русским духом, верой в Бога и Отчизну. Вспомним, что только тогда мы начали гнать немца на запад, когда во время войны стали открываться церкви», – подчеркнул священнослужитель.

Кузнецов также подчеркнул важность борьбы за сердца и души подрастающего поколения. По его мнению, воспитать будущих защитников Родины можно только личным примером жертвенной любви, а создание многодетной семьи в условиях современной пропаганды является настоящим духовным подвигом.

«Но мы ошибемся, если подумаем, что война сейчас идет только там, «за ленточкой». Самая главная война сегодня – за сердца и души наших русских людей и прежде всего детей. И идет она сейчас в каждой семье. Чтобы в нашей стране были воины, способные защитить Родину на всех фронтах в самом широком смысле слова, их нужно воспитать. А воспитать их можно только личным примером жертвенной любви и борьбы за наши идеалы. Одним из важнейших таких примеров является крепкая семья, многодетная семья. Родители, которые рождают и воспитывают троих, четверых, пятерых детей в условиях давления пропаганды «свободы от обязательств», совершают духовный подвиг. Они умножают русский народ – наследника исторической памяти и силы Святой Руси, которому предстоит жить в будущей России», – добавил он.

«Пусть Святой Георгий в этот день осенит своей защитой каждого русского воина от командира до рядового и каждую семью, чтущую его память, всю нашу многострадальную и великую Россию!» – заключил священник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин получил в подарок от военных спасшие им жизнь иконы. На одном образе был изображен Георгий Победоносец, на второй иконе – святой князь Владимир. Лики святых мастера нанесли прямо на бронепластины для бронежилетов. На подаренных военными образах святых были видны следы от осколков и пуль.