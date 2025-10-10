Путин получил в подарок от военных спасшие им жизнь иконы

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин рассказал журналистам, что на свое день рождения получил особенный подарок от командующих российскими войсками. В Петропавловском соборе ему вручили две иконы, которые были при бойцах и спасли их жизни, выдержав попадания пуль: на иконах остались вмятины от снарядов, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что считает эти подарки особо ценными. «Я им очень благодарен», – подчеркнул он. Помимо икон, президенту подарили книги и предметы с военной тематикой.

Путин рассказал, что к этим подаркам относится с особым уважением, поскольку они символизируют мужество и стойкость российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Политолог Петр Колчин заявил, что Путин сохраняет память и духовную преемственность России и чувствует ответственность за судьбу страны.

Свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения.