    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши
    Орбан заявил о сотрудничестве украинской разведки с оппозицией Венгрии
    В Риме закрылось кафе, которое посещали Гоголь и Тургенев
    Холмогоров сравнил венгерского лауреата Нобелевской премии с Алексиевич
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин заявил, что формат «СНГ плюс» придаст организации новый международный статус
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    21 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    3 комментария
    10 октября 2025, 16:20 • Новости дня

    Путин получил в подарок от военных спасшие им жизнь иконы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы, спасшие военным жизнь после попаданий пуль.

    Владимир Путин рассказал журналистам, что на свое день рождения получил особенный подарок от командующих российскими войсками. В Петропавловском соборе ему вручили две иконы, которые были при бойцах и спасли их жизни, выдержав попадания пуль: на иконах остались вмятины от снарядов, сообщает ТАСС.

    Глава государства отметил, что считает эти подарки особо ценными. «Я им очень благодарен», – подчеркнул он. Помимо икон, президенту подарили книги и предметы с военной тематикой.

    Путин рассказал, что к этим подаркам относится с особым уважением, поскольку они символизируют мужество и стойкость российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

    Политолог Петр Колчин заявил, что Путин сохраняет память и духовную преемственность России и чувствует ответственность за судьбу страны.

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения.

    9 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры РФ и Центральной Азии в единую систему

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Комментарии (25)
    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    Комментарии (16)
    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев дружески обнялись.

    Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обнялись во время неформальной встречи лидеров стран СНГ, передает ТАСС. Этот дружественный жест между главами государств был запечатлен на видеозаписи.

    На кадрах видно, как президенты подходят друг к другу с улыбками, а затем крепко обнимаются. Вокруг них находились лидеры других стран Содружества, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Комментарии (23)
    10 октября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    Путин не согласился с оценкой Пашиняна товарооборота России и Армении
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время саммита СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили данные о товарообороте России и Армении, выразив разные оценки объемов торговли.

    Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили динамику экономических отношений двух стран на полях саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что участие в Евразийском экономическом союзе открывает дополнительные рынки и приносит странам экономические выгоды, приведя в пример рост торговли России с Арменией. Пашинян заявил, что товарооборот в этом году составил уже 4 млрд долларов, однако российский президент не согласился с этой цифрой и подчеркнул, что объем больше.

    Премьер Армении также сообщил, что в прошлом году товарооборот достиг примерно 9 млрд долларов. Путин вновь не согласился и заметил: «Больше. И в прошлом году было больше, и в этом году будет больше. Это очевидно просто».

    В ходе беседы стороны неоднократно озвучивали разные данные, что вызвало улыбку и у Путина, и у Пашиняна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько лидеров стран СНГ провели короткую неформальную беседу перед началом заседания Совета глав государств в Душанбе.

    Пашинян объявил лидерам стран СНГ об установлении мира между Ереваном и Баку.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    Путин: Россия по вопросу Украины будет придерживаться итогов саммита на Аляске

    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (9)
    10 октября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана

    Путин: Между Россией и Азербайджаном был эмоциональный кризис в отношениях

    Путин прокомментировал отношения России и Азербайджана
    @ Артем Герасимов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

    Президент России Владимир Путин заявил, что между Россией и Азербайджаном не было межгосударственного кризиса, передает РИА «Новости».

    «Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений. Я бы сказал, что это скорее всего такой кризис эмоций был и понятно почему: потому что мы столкнулись с очень тяжелым событием, трагическим событием – гибелью самолета и пассажиров, нам нужно было время, чтобы разобраться», – заявил Путин.

    «Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдем дальше», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе.

    Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

    Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран.

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.

    Комментарии (4)
    10 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые, по его словам, ничего не сделали для мира.

    «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал Путин на пресс-конференции после визита в Таджикистан, передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что подобные решения, по его мнению, привели к значительной утрате авторитета премии. По его словам, из-за этого доверие к Нобелевскому комитету оказалось подорвано.

    Напомним, Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

    Комментарии (4)
    9 октября 2025, 20:24 • Новости дня
    Путин и премьер Ирака согласовали перенос первого Российско-Арабского саммита

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака и действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны приняли решение перенести Российско-арабский саммит в Москве, ранее назначенный на 15 октября.

    Центральной темой разговора стала подготовка первого Российско-Арабского саммита, который ранее был запланирован на 15 октября в Москве, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке с учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа. Путин отметил: «Многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву». В связи с этим, по обоюдному решению, проведение саммита решено перенести на более поздний срок, который будет согласован дополнительно.

    Российская и иракская стороны договорились проинформировать об изменениях через дипломатические каналы правительства всех арабских стран.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил, что формат «СНГ плюс» придаст организации новый международный статус

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным решением.

    Путин заявил, что создание формата «СНГ плюс» стало важным шагом, передает РИА «Новости». По мнению президента, это решение меняет восприятие организации, придавая ей статус международной структуры.

    «Это важное решение, потому что это делает организацию уже не таким каким-то семейным собранием, а придает ей статус действительно международной организации», – отметил Путин.

    Ранее государства СНГ приняли решение об учреждении формата «СНГ плюс».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва поддерживает новый формат. Это позволит активнее привлекать к сотрудничеству с СНГ другие страны и международные организации.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 09:33 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин начал свою работу на заседании Совета глав государств СНГ, он прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    Владимир Путин начал свою работу на саммите глав стран СНГ, передает ТАСС. Президент России прибыл к Дворцу нации в Душанбе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

    На площади перед дворцом был выставлен почетный караул и подняты флаги стран – участниц встречи. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, а затем прошла традиционная церемония фотографирования всех участников саммита.

    Через несколько минут после прибытия Путина должно начаться заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.

    Выступая в Душанбе, президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 15:34 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

    Во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан глава государства отметил: «Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно», передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что российские пограничники продолжают нести службу на границе Таджикистана с Афганистаном.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России строить электростанции в Центральной Азии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оказывать помощь странам Центральной Азии в строительстве атомных и гидроэлектростанций, а также участвовать в реализации других энергетических проектов, заявил президент Владимир Путин на саммите «Россия – Центральная Азия».

    Путин подчеркнул, что Москва уже участвует в модернизации крупнейших гидроузлов региона, многие из которых были построены еще в советское время. По его словам, Россия и государства Центральной Азии углубляют партнерство не только в сфере добычи и торговли традиционными углеводородами, но и в строительстве атомных электростанций с применением современных российских технологий и внедрении возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.

    «При участии нашей страны проводится модернизация крупнейших гидроузлов Центрально-Азиатского региона, многие из которых были возведены еще в советское время. Российские компании готовы подключаться и к строительству новых ГЭС, а также к проектам, нацеленным на обеспечение безопасной эксплуатации водно-энергетической инфраструктуры и рачительного использования водных ресурсов и трансграничных рек», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Россия является одним из лидирующих инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Российский лидер сообщил, что объем торговли России со странами Центральной Азии достиг отметки более 45 млрд долларов.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    Комментарии (2)
    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    Комментарии (0)
