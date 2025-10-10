На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».21 комментарий
Путин получил в подарок от военных спасшие им жизнь иконы
Президент России Владимир Путин отметил, что командующие войсковыми группировками подарили ему иконы, спасшие военным жизнь после попаданий пуль.
Владимир Путин рассказал журналистам, что на свое день рождения получил особенный подарок от командующих российскими войсками. В Петропавловском соборе ему вручили две иконы, которые были при бойцах и спасли их жизни, выдержав попадания пуль: на иконах остались вмятины от снарядов, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что считает эти подарки особо ценными. «Я им очень благодарен», – подчеркнул он. Помимо икон, президенту подарили книги и предметы с военной тематикой.
Путин рассказал, что к этим подаркам относится с особым уважением, поскольку они символизируют мужество и стойкость российских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Политолог Петр Колчин заявил, что Путин сохраняет память и духовную преемственность России и чувствует ответственность за судьбу страны.
Свыше 40 лидеров зарубежных стран, включая глав Китая, Индии, КНДР и стран СНГ, поздравили Путина с днем рождения.