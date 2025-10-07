Путин с военным руководством посетил Петропавловский собор в Петербурге

Путин и руководство Минобороны посетили Петропавловский собор в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщается в Telegram Кремля. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.