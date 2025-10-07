В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.3 комментария
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщили в Кремле.
Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщается в Telegram Кремля. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.