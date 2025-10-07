  • Новость часаПутин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    6 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    4 комментария
    7 октября 2025, 21:12 • Новости дня

    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    7 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»

    Военный эксперт Анпилогов: Трамп пытается снять с США ответственность за возможные удары «Томагавками» по России

    Эксперт оценил планы Трампа спросить Украину о целях для ударов «Томагавками»
    @ Petty Officer 1st Class Justin Wolpert/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о намерении спросить у Киева, куда «направят Tomahawk», – фигура речи. Запускать ракеты будут сами американцы и, возможно, британцы. Вашингтон же пытается переложить ответственность на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал слова президента США о том, что тот «почти принял решение» о передаче Tomahawk Украине.

    «Слова Дональда Трампа о том, что он «почти принял решение» о поставке на Украину ракет Tomahawk, – с одной стороны, попытка дипломатически надавить на Москву. С другой стороны, эта риторика связана с натиском Запада, который добивается того, чтобы президент США максимально использовал американские арсеналы. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить Киеву если не победу над Россией, то хотя бы возможность выхода на «почетную» ничью», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Собеседник напомнил, что именно западные страны постоянно поднимали градус эскалации: они сначала передавали стрелковое оружие, потом в ход пошли танки, бронетранспортеры, самолеты, а затем оперативно-тактические крылатые ракеты. При этом европейские политики в дальнейшем снимали с себя ответственность, заявляя, что это, например, украинские, а не немецкие Leopard.

    Ту же фигуру речи использует Трамп, когда говорит, что он спросит у Киева, куда «направят Tomahawk», подчеркнул эксперт. «Важно понимать, что запуск ракет предполагает, например, загрузку трехмерной карты местности, которая производится прямо перед миссией. Эти карты представляют серьезную военную тайну. Их не станут передавать украинской стороне», – пояснил Анпилогов.

    Следовательно, делать это будут иностранные специалисты – сами американцы и, возможно, британцы. «Tomahawk, вероятно, используют, в том числе для вскрытия нашей системы ПВО и ПРО, для проверки ее на прочность. Но повторю, Вашингтон попытается всячески переложить ответственность на Киев, стараясь вывести американскую сторону и западных союзников из-под обвинений в ракетно-ядерной эскалации», – рассуждает аналитик.

    «Я думаю, что Штаты постараются всячески ограничить список целей. Попытка Киева его расширять будет сталкиваться с заявлениями Трампа о том, что «ответы Украины неудовлетворительные, и, как следствие, вопрос по Tomahawk отложен в дальний ящик», – считает эксперт. Он напомнил, что администрация Джо Байдена устраивала «качели» вокруг ракет ATACMS: все запуски согласовывались с США, и несколько целей Белый дом вычеркивал.

    «С Tomahawk, вероятно, последует такой же постоянный торг: сначала в вопросе принципиального их использования, а потом в вопросе выбора целей», – добавил спикер. Как бы то ни было, если или когда будут согласованы поставки, это ознаменует выход на следующий этап эскалации, который может приблизить вероятность открытого конфликта между Россией и Штатами». На этом фоне Анпилогов упомянул недавнее заявление Владимира Путина о том, что Москва будет предпринимать ответные меры.

    По его мнению, среди них может быть «передача неких вооружений противникам США, в том числе Ирану или Северной Корее, интенсификация российско-китайского военного сотрудничества, оказание помощи Венесуэле или Кубе».

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он не пояснил, в чем именно оно заключается. «Думаю, я хочу знать, что они с ними сделают. Куда они их направят. Думаю, мне придется спросить об этом. Я бы задал определенные вопросы», – сказал президент США.

    При этом глава Белого дома вновь отметил, что не хочет видеть эскалации конфликта. «Эта война не должна была начинаться. Никогда бы не началась. Были приняты такие плохие решения. Никто не смотрится хорошо. Никто», – считает Трамп.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    На минувшей неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahawk, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (19)
    7 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС
    @ Вязовой Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

    Росэнергоатом в Telegram-канале сообщил, что в ночь с 6 на 7 октября технические средства обнаружили и подавили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины в районе Нововоронежской АЭС.

    После столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6 БПЛА детонировал, оставив на конструкции темный след. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

    В результате инцидента эксплуатация станции осталась безопасной, а радиационный фон на территории предприятия и прилегающей зоны не изменился и соответствует природным значениям. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

    Работа АЭС не нарушена: действуют энергоблоки №4, 5 и 6, энергоблок №7 с четвертого октября находится на планово-предупредительном ремонте. Общая мощность станции составляет 2 556 мегаватт.

    Это не первая атака ВСУ на российские атомные объекты – ранее были зафиксированы попытки ударов по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС.

    В сентябре украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    Президент России Владимир Путин предупредил о возможности принятия зеркальных мер в ответ на обстрелы Запорожской АЭС, напомнив о наличии работающей атомной станции на территории Украины.

    Комментарии (25)
    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин запланировал в собственный день рождения, 7 октября, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

    Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

    Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

    Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

    Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 08:38 • Новости дня
    Власти ДНР сообщили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ), недавно переброшенное в Красноармейск, не смогло удержать позиции и покинуло город частями, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, подразделение боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) покинуло Красноармейск, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что бойцы «Азова» были переброшены в город недавно, однако не смогли удержаться под давлением российских штурмовых групп и авиации.

    Он добавил, что при попытке выхода из Красноармейска часть бойцов «Азова» была уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. В одной из бригад ВСУ под Харьковом зафиксировали увеличение числа дезертиров. В батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, также участились случаи дезертирства.

    Комментарии (8)
    7 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута

    Эксперт Лизан: При попадании «Герани» украинская сеть батарейных парков будет гореть как сено

    Эксперт оценил украинскую сеть батарейных парков на случай блэкаута
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Созданная на Украине сеть из американских аккумуляторов в случае ЧП будет питать не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Иван Лизан. Ранее сообщалось о создании Киевом аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электричества.

    «Созданный на Украине парк аккумуляторов вырабатывает 200 МВт, а общая потребность страны в электроэнергии сейчас составляет около 15 ГВт, то есть – в 80 раз больше. Соответственно, этот проект покроет ничтожную часть запроса», – пояснил экономист Иван Лизан.

    Собеседник также заметил, что указанные 600 тыс. домохозяйств, которые якобы сможет обеспечить этот парк – всего лишь удобная система подсчета, распространенная, по большей части, в США. «На самом деле, я уверен, что в случае ЧП эту энергию получат не жилые дома, а часть правительственного квартала в Киеве, а также различные дата-центры и электронные сервисы банков», – считает спикер.

    «Возможно, также в этот список входят расположенные в Днепропетровской области колл-центры, занимающиеся мошенничеством. Это очень важный для команды Зеленского элемент гибридной войны против России», – продолжил эксперт.

    «Сообщения о создании парка аккумуляторов похожи на рекламную акцию, а не на весомую помощь. Например, ранее Запад передал Украине различные газопоршневые и газотурбинные установки мобильной генерации электричества. И это гораздо более внушительное приращение объема энергии для запитывания объектов критической инфраструктуры, водоканалов, котельных, нежели сетевой аккумуляторный проект», – заметил он.

    «Сеть аккумуляторов сыграла бы большую роль для Украины в октябре-ноябре 2022 года, когда украинские диспетчеры еще не имели опыта работы в условиях атак. Тогда российские удары приводили к тому, что из энергосистемы вываливались атомные энергоблоки и их приходилось аварийно отключать из-за неспособности удерживать частоту в 50 Гц в сети», – детализировал аналитик.

    «Исходя из вышесказанного, я даже не уверен, что России стоит тратить ресурсы на обнаружение этой сети и ракеты для ее уничтожения. При этом, с последним этапом проблем не будет. Литий-ионные и даже железо-фосфатные аккумуляторы будут гореть при попадании нашей ракеты или БПЛА «Герань», как стог сена – невероятно быстро и почти без перспектив тушения», – объяснил собеседник.

    «Россия может бить по электроподстанциям, это куда более эффективно с точки зрения нанесения урона украинской генерации. К тому же, если подстанция масляная, она будет гореть, как заправка или нефтехранилище», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что на Украине создана сеть аккумуляторных парков для предотвращения длительных отключений электроэнергии из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру, сообщает Wall Street Journal. Программа создания сети аккумуляторов компании Fluence, стоимость которой составила около 140 млн долларов, была завершена в августе этого года.

    Суммарная мощность парков достигает 200 МВт, что позволяет накапливать до 400 МВт·ч электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения 600 тыс. домохозяйств в течение двух часов. Отдельные блоки можно заменить в случае повреждения, не нарушая работу всей сети.

    Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже подают электроэнергию, когда другие источники выходят из строя. Украина держит в секрете места расположения парков батарей и элементы их защиты, включая системы ПВО.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что российские удары по энергообъектам ставят Украину на грань масштабного блэкаута, что грозит социальным взрывом и потерей поста Владимира Зеленского. Поэтому Киев требует перемирия в воздухе.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    Трамп «почти принял решение» о передаче «Томагавков» Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его решение по передаче крылатых ракет Tomahawk на Украину почти готово, но он хочет понять, как их Киев хочет использовать.

    Дональд Трамп практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk на Украину, передает РИА «Новости».

    «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о вероятности передачи ракет.

    Он подчеркнул, что хочет понять, как Киев планирует использовать эти вооружения.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk Киеву разрушат отношения России и США. Президент России также отметил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Комментарии (28)
    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    Комментарии (30)
    7 октября 2025, 04:57 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ликвидации беспилотника силами ПВО Минобороны и прибытии экстренных служб к месту падения обломков.

    ПВО сбила беспилотник, который следовал в сторону Москвы, передает РИА «Новости». На месте падения обломков ведут работу специалисты экстренных служб.

    По словам мэра Сергея Собянина, угрозы для жителей не возникло, дополнительные меры безопасности приняты не были. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала на момент публикации сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Мордовии предупредили о возможной угрозе атак беспилотных летательных аппаратов.

    Средства ПВО в течение пяти часов нейтрализовали крупную воздушную атаку беспилотников на территорию Белгородской области. В результате ракетного обстрела и атак беспилотников в Белгороде за сутки пострадал ребенок и поврежден объект инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки освободили два населенных пункта в ходе специальной военной операции, сообщило министерство обороны России во вторник.

    ВС России освободили Федоровку в Донецкой народной республике и Нововасилевское в Запорожской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате активных действий были нанесены потери противнику в районах Дроновки, Плещеевки, Константиновки и у других населенных пунктов в ДНР.

    В Запорожской области российские военные заняли Нововасилевское, уничтожив свыше 365 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Потери ВСУ в ДНР составили до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro производства США, и четыре артиллерийских орудия.

    Также российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

    Всего с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотников, 25 394 танка и 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Ранее ВС России освободили Кузьминовку в Донецкой народной республике. Также российская армия установила контроль над Отрадным в Харьковской области.

    В начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области.

    Комментарии (3)
    7 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    Алиев поздравил Путина по телефону с днем рождения
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и затронуть вопросы сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения по телефону, передает РИА «Новости». В ходе разговора Алиев поздравил Путина с праздником, а российский президент выразил благодарность за внимание.

    Стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами и их перспективы. По итогам разговора президенты обменялись мнениями о развитии сотрудничества между Баку и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин запланировал совещание с Совбезом России в свой день рождения. Александр Лукашенко поздравил Путина. Ким Чен Ын направил поздравление Путину и пообещал вечную дружбу с Россией.

    Комментарии (15)
    6 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Трамп высказался против эскалации конфликта на Украине
    Трамп высказался против эскалации конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил свою позицию по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Комментируя ситуацию, он ответил журналистам в Белом доме: «Я не стремлюсь увидеть эскалацию».

    Трамп подчеркнул, что не заинтересован в дополнительном обострении вооруженного противостояния на Украине. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в США о дальнейшем участии Вашингтона в конфликте и возможном усилении поддержки киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что возможность урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, при этом основной проблемой остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

    Глава экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил о риске сокращения ВВП США на 15 млрд долларов еженедельно в случае остановки правительства.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 07:05 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Трамп может заставить ЕС купить Tomahawk для Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки ракет Tomahawk Украине с привлечением финансовых средств Евросоюза, сообщило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Подобное решение позволит Америке разрешить Украине закупить партию крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Авторы статьи считают это «неплохим решением» для Соединенных Штатов.

    Издание также указывает на потребность Украины в дополнительных системах противоракетной обороны и дополнительном финансировании для создания и закупки собственного вооружения в перспективе.

    Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и премьер-министра Индии, в разговорах обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

    В адрес Путина по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, говорится в Telegram-канале Кремля. В телефонных беседах главы государств Содружества Независимых Государств, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, тепло поздравили российского лидера.

    Во время этих телефонных разговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы подготовки и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. Помимо этого, все главы государств СНГ направили Путину и письменные поздравительные послания.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Лидеры стран подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В ходе разговора обсуждалась подготовка визита Путина в Индию, который запланирован на декабрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Владимир Путин сделал многое для укрепления дружбы и партнерства между Россией и Таджикистаном. Эмомали Рахмон также позвонил Владимиру Путину и поздравил его с 73-летием.

    Комментарии (4)
    7 октября 2025, 11:16 • Новости дня
    В США назвали инициатора передачи Украине ракет Tomahawk

    Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о роли Келлога в передаче Tomahawk Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог выступил главным инициатором идеи передачи на Украину ракет Tomahawk, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил, что именно спецпосланник президента США Кит Келлог выступает главным инициатором передачи Украине американских ракет Tomahawk, передает «Газета.Ru».

    По словам Макгрегора, Келлог предпринимает активные усилия в продвижении этой идеи среди политических элит в США.

    «Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть ракеты Tomahawk», – заявил Макгрегор.

    Макгрегор также добавил, что Келлог пытается убедить американское руководство в якобы «поражении России» в конфликте на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по передаче Tomahawk на Украину, но хочет знать, как их будет использовать Киев.

    Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США.

    Комментарии (2)
    7 октября 2025, 18:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя областями России

    ПВО России сбили семь украинских БПЛА над тремя областями России

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над приграничными регионами.

    Инциденты произошли с 14.00 до 17.00 по московскому времени над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей, передает Минобороны в Telegram.

    Подробностей о разрушениях или пострадавших не приводится. Оперативная ситуация в регионах контролируется соответствующими службами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО за ночь нейтрализовали 184 украинских беспилотника над несколькими регионами России.

    Вооруженные силы Украины атаковали дроном градирню Нововоронежской АЭС.

    Комментарии (0)
    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Провал цветной революции в Грузии обнажил слабость ЕС

    План проевропейских сил в Грузии устроить государственный переворот после муниципальных выборов провалился. Речь идет о пятой за последние четыре года неудачной попытке организовать «майдан». Почему прежние тактики цветных революций не срабатывают и что это говорит о влиянии Брюсселя? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

