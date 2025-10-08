Политолог: Путин чувствует ответственность за Россию перед Богом, народом и историей

Tекст: Вера Басилая

«Мировые лидеры по-разному проводят свои дни рождения. В некоторых странах это государственные торжества, в других – пиар-шоу, но глава российского государства показывает пример принципиально иного поведения. Владимир Путин в день своего рождения перед совещанием о ходе спецоперации собрал ведущих командиров России в сакральном для страны месте – усыпальнице российских императоров в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга», – обратил внимание Колчин.

Колчин отметил, что Владимир Путин собрал командиров страны, чтобы «поклониться людям, которые своими трудами и подвигами создавали Россию, ковали ее будущие победы». Он назвал этот поступок не только символическим, но и глубоким духовным жестом, характерным для сильных и дальновидных лидеров.

«О чем-то подобном сложно уже подумать в Европе, где элиты стараются заместить свою историю новомодными либеральными веяниями и боятся церквей как огня», – отметил Колчин.

Политолог считает, что в условиях, когда другие страны отходят от своих исторических корней, Россия сохраняет и защищает «нить памяти и духовной преемственности».

«Сегодня Отечеству, которое противостоит множеству внешних и внутренних врагов, нужна бескомпромиссная воля Петра I, государственническая мудрость Екатерины II, геополитическая дальновидность Александра I. И руководство страны сохраняет эту память, этот опыт и это наследие», – заявил политолог.

По словам Колчина, Россия снова сражается за будущее в непростые и неспокойные времена, когда другие державы «рассыпаются в пыль, а расстановка сил в мире меняется». В этот момент вера становится нашей внутренней опорой, а история – действенной мотивацией, считает политолог.

«Путин остро чувствует свою ответственность за судьбу России перед российским народом, Богом и нашей историей. Все его действия и решения неразрывно связаны с этим чувством, которое гарантирует соблюдение простой истины – политика России всегда будет для ее людей, в соответствии с ее христианскими ценностями и заветами наших предков. И это глубокое духовное триединство составляет каркас всего государственного курса страны. Это то, что было так необходимо израненной и ослабленной стране, которую возглавил президент после периода смут и унижений», – заявил Колчин.

По словам эксперта, современная Россия уверенно стоит на ногах, защищает свой народ, веру и прошлое, а символическое поклонение военачальников памяти императоров демонстрирует нерушимую волю страны в борьбе за будущее.

«В этом сражении на боевых, экономических, культурных, информационных и даже ценностных фронтах нас будет ждать успех. Твердая решимость президента, подкрепленная волей народа, силой веры и мудростью истории, это обеспечит», – подытожил эксперт.

Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.