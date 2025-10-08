  • Новость часаРоссийские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 октября 2025, 12:46 • Новости дня

    Политолог отметил символизм встречи Путина с военными в Петропавловском соборе

    Политолог: Путин чувствует ответственность за Россию перед Богом, народом и историей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сохраняет память и духовную преемственность России, чувствует свою ответственность за судьбу страны перед народом, Богом и нашей историей, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин, комментируя встречу президента России с военачальниками в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

    «Мировые лидеры по-разному проводят свои дни рождения. В некоторых странах это государственные торжества, в других – пиар-шоу, но глава российского государства показывает пример принципиально иного поведения. Владимир Путин в день своего рождения перед совещанием о ходе спецоперации собрал ведущих командиров России в сакральном для страны месте – усыпальнице российских императоров в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга», – обратил внимание Колчин.

    Колчин отметил, что Владимир Путин собрал командиров страны, чтобы «поклониться людям, которые своими трудами и подвигами создавали Россию, ковали ее будущие победы». Он назвал этот поступок не только символическим, но и глубоким духовным жестом, характерным для сильных и дальновидных лидеров.

    «О чем-то подобном сложно уже подумать в Европе, где элиты стараются заместить свою историю новомодными либеральными веяниями и боятся церквей как огня», – отметил Колчин.

    Политолог считает, что в условиях, когда другие страны отходят от своих исторических корней, Россия сохраняет и защищает «нить памяти и духовной преемственности».

    «Сегодня Отечеству, которое противостоит множеству внешних и внутренних врагов, нужна бескомпромиссная воля Петра I, государственническая мудрость Екатерины II, геополитическая дальновидность Александра I. И руководство страны сохраняет эту память, этот опыт и это наследие», – заявил политолог.

    По словам Колчина, Россия снова сражается за будущее в непростые и неспокойные времена, когда другие державы «рассыпаются в пыль, а расстановка сил в мире меняется». В этот момент вера становится нашей внутренней опорой, а история – действенной мотивацией, считает политолог.

    «Путин остро чувствует свою ответственность за судьбу России перед российским народом, Богом и нашей историей. Все его действия и решения неразрывно связаны с этим чувством, которое гарантирует соблюдение простой истины – политика России всегда будет для ее людей, в соответствии с ее христианскими ценностями и заветами наших предков. И это глубокое духовное триединство составляет каркас всего государственного курса страны. Это то, что было так необходимо израненной и ослабленной стране, которую возглавил президент после периода смут и унижений», – заявил Колчин.

    По словам эксперта, современная Россия уверенно стоит на ногах, защищает свой народ, веру и прошлое, а символическое поклонение военачальников памяти императоров демонстрирует нерушимую волю страны в борьбе за будущее.

    «В этом сражении на боевых, экономических, культурных, информационных и даже ценностных фронтах нас будет ждать успех. Твердая решимость президента, подкрепленная волей народа, силой веры и мудростью истории, это обеспечит», – подытожил эксперт.

    Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал после того, как студент из Ганновера на телешоу заявил, что предпочел бы руководство президента России Владимира Путина военной службе для защиты страны, сообщает Frankfurter Rundschau.

    Высказывания немецкого студента о Владимире Путине вызвали громкий скандал в Германии, передает RT.

    Девятнадцатилетний житель Ганновера выступил в эфире телеканала ARD против обязательного призыва в армию. В ходе дискуссии он заявил: «Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала, и тем, чтобы ей руководил Путин, я бы выбрал Путина».

    Журналисты Frankfurter Rundschau отметили, что это заявление обескуражило ведущих и вызвало резонанс. Ситуацию назвали «скандалом на политическом шоу ARD».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о беспокойстве немецкого бизнеса по поводу возможного возвращения призыва. В Бундестаге ранее предложили восстановить воинскую обязанность. Премьер Баварии также выступил с инициативой вернуть призыв в Германии.

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Свыше 40 лидеров зарубежных стран, в числе которых лидеры Китая, Индии, КНДР, стран СНГ и других государств, поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Более 40 зарубежных лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, поздравили Владимира Путина с днем рождения, передает РИА «Новости».

    Поздравления поступали по телефону, в виде телеграмм и через соцсети. Первый звонок с поздравлениями поступил от премьер-министра Израиля, который выразил самые добрые пожелания президенту России.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, телеграммы от лидеров Китая и КНДР были «весьма теплыми» и нестандартными. В своем послании Ким Чен Ын отметил достижения Путина в строительстве могущественной и процветающей России и пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло поздравил Путина по телефону и обсудил с ним подготовку к декабрьскому визиту российского президента в Индию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также пожелал Путину всего наилучшего и вместе с ним обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

    Президенты и премьеры стран СНГ лично позвонили Путину и направили письменные поздравления. Среди них – лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Телеграммы с поздравлениями поступили и от лидеров Абхазии, Южной Осетии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

    Поздравления президенту России передали также король Бахрейна, президенты Никарагуа, Боливии и Кубы, а также задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Среди российских политиков и общественных деятелей поздравления направили председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы регионов и мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил вклад Путина в сплочение страны.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России, а в Грозном в этот день открыли новую линию района, названного в честь президента. Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему помощи Божией и успехов в служении, а муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность от мусульманской общины России.

    Ранее президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик направил поздравление Путину по случаю его 73-летия и отметил важность укрепления дружеских связей между странами.

    Как Петр Первый завел пружину Российской империи

    Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Путин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выбор жителей Донбасса и Новороссии подтвердил правильность шагов, предпринятых властями страны в феврале 2022 года.

    Решения, принятые в феврале 2022 года, были своевременными и правильными, заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС. По его словам, желание жителей Донбасса и Новороссии связать свое будущее с Россией подтвердило обоснованность этих шагов.

    Путин напомнил, что 30 сентября отмечался день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», – заявил глава государства на совещании с командующими группировок войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения. На встрече он заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Путин провел совещание по оперативной обстановке в зоне спецоперации на Украине, передает ТАСС. Заседание прошло в Петербурге в день рождения главы государства. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, подробный доклад о ситуации на фронтах президенту представили начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

    Песков отметил: «В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах».

    Во встрече принял участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщили в Telegram-канале Кремля.

    «В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории (4900) и 212 населенных пунктов», – сказал Путин на совещании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Путина с днем рождения поздравили лидеры СНГ и премьер-министр Индии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и премьер-министра Индии, в разговорах обсуждались вопросы будущего сотрудничества.

    В адрес Путина по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, говорится в Telegram-канале Кремля. В телефонных беседах главы государств Содружества Независимых Государств, среди которых президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, тепло поздравили российского лидера.

    Во время этих телефонных разговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также вопросы подготовки и предстоящей совместной работы на заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. Помимо этого, все главы государств СНГ направили Путину и письменные поздравительные послания.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Владимира Путина по телефону с днем рождения. Лидеры стран подтвердили обоюдный интерес к дальнейшему развитию особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. В ходе разговора обсуждалась подготовка визита Путина в Индию, который запланирован на декабрь этого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Владимир Путин сделал многое для укрепления дружбы и партнерства между Россией и Таджикистаном. Эмомали Рахмон также позвонил Владимиру Путину и поздравил его с 73-летием.

    Песков сообщил о живом диалоге Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Диалог между Россией и США на уровне дипломатических ведомств остается в подавленном состоянии, передает ТАСС. Дмитрий Песков отметил, что серьезные шаги для выхода из этого положения пока не предприняты. По его словам, кризис в отношениях усугубляется «большой инерционностью» существующей ситуации.

    Песков подчеркнул, что на уровне глав государств ситуация более живая. Представитель Кремля добавил, что контакты Владимира Путина и Дональда Трампа отличаются от формального дипломатического общения.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для оптимизма оценку Дональдом Трампом предложения Владимира Путина по ДСНВ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk на Украину разрушат начало восстановления отношений России и США.

    Tекст: Евгения Караваева

    Владимир Путин вечером обсудил актуальные вопросы с постоянными членами Совета безопасности сразу после возвращения из Петербурга в столицу.

    Президент России Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности после возвращения из Петербурга в Москву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил: «Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза».

    В числе участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов, отмечает сайт Кремля.

    Совещания в подобном формате проводятся регулярно для координации действий в ключевых сферах государственной политики.

    Во многих городах России прошли массовые флешмобы, посвященные дню рождения президента Владимира Путина, в которых участвовали молодежные организации и волонтеры.

    Трамп в день рождения Путина пожаловался на разочарование в нем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп 7 октября принимал в Белом доме премьер-министра Канады Марка Карни, на пресс-конференции с которым снова посетовал на разочарование в российском коллеге.

    «Я хорошо с ним [президентом России Владимиром Путиным] поладил, но разочаровался в нем. Я думал это будет легко [разрешить конфликт на Украине], но оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке», – пожаловался журналистам американский лидер.

    Трамп после переговоров с еврокураторами главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне стал регулярно повторять о своем разочаровании в российском лидере, поскольку был уверен, что их добрые отношения станут гарантией легкого и быстрого разрешения украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал журналистам о своей позиции по конфликту на Украине, подчеркнув, что не поддерживает наращивание военного противостояния.


    Немцы раскупили серебряную монету в честь Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российском посольстве в Берлине презентовали новую партию серебряных монет с портретом президента Владимира Путина, которую уже полностью выкупили граждане Германии.

    Презентация медали «патриот Путин» состоялась в посольстве России в Берлине, передает РИА «Новости».

    Мероприятие организовал журнал Compact, участие приняли журналисты, сотрудники дипмиссии и сам посол Сергей Нечаев. Главный редактор издания Юрген Эльзессер подчеркнул, что для них большая честь презентовать серебряную медаль именно в день рождения российского президента.

    По его словам, выпуск вызвал огромный интерес среди граждан Германии – вся прошлая партия монет была раскуплена за короткое время, а количество новых заказов уже составляет около 4 тыс. штук. На пресс-конференции также присутствовали депутаты партии «Альтернатива для Германии» из ландтага Саксонии-Анхальт.

    Эльзессер отметил, что Compact воссоздает традицию выпуска медалей в честь иностранных лидеров, ранее практиковавшуюся правительством ФРГ. Он добавил, что, по его мнению, такие мероприятия должны бы проводить руководители страны, а канцлер Германии мог бы лично поздравить Владимира Путина.

    Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и обсудить сотрудничество.

    Также Путин принял поздравления с днем рождения от глав государств СНГ и лидеров зарубежных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Путин сообщил об опережающих темпах разработки новейших вооружений

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает с опережением, обеспечивая войска всем необходимым и внедряя современные образцы вооружений.

    Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает полностью потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике, передает ТАСС. Об этом во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба сообщил президент Владимир Путин.

    Президент отметил: «Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска».

    По словам главы государства, на сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса не только выполняют плановые задачи, но и ускоренно работают над созданием современных вооружений, которые оперативно поступают на вооружение армии.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.

    Президент Таджикистана Рахмон поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин сделал очень многое для укрепления дружеских и партнерских отношений с Таджикистаном, сообщил таджикистанский президент Эмомали Рахмон.

    В телефонной беседе таджикистанский лидер поздравил российского коллегу с 73-летием и выразил свои самые наилучшие и искренние пожелания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

    «В продолжение беседы глава нашего государства подчеркнул значительный вклад уважаемого Владимира Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.

    Президента России с днем рождения уже поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и передал ему самые добрые пожелания, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой.

    Кроме того, президенты обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг спецоперации на Украине. Стороны договорились продолжать контакты и поддерживать регулярный диалог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ и премьер-министра Индии. В ходе телефонных разговоров стороны обсуждают вопросы будущего сотрудничества.

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ побывал в Петропавловском соборе в Петербурге, сообщается в Telegram Кремля. Его сопровождали представители Минобороны, Генерального штаба и командующие группировками войск в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание, где заслушал доклад о положении на фронтах.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в собственный день рождения, 7 октября.

    Путин обратился к участникам симпозиума «Создавая будущее»

    Президент России Владимир Путин в своем обращении участникам и гостям II международного симпозиума «Создавая будущее» поздравил их и подчеркнул важность творческой дискуссии о будущем и особое значение молодежных программ.

    Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям II Международного симпозиума «Создавая будущее», проходящего на площадке Национального центра «Россия», сообщается на сайте Кремля.

    В приветственном слове он отметил значимость открытых дискуссий о будущем развития городов, технологий, науки и культуры, подчеркнув, что итоги подобных обсуждений помогают принимать грамотные решения и отвечать на вызовы времени.

    «Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение», – указал глава государства.

    Президент особо отметил наличие в повестке форума молодежной программы и важность раскрытия потенциала молодых людей в науке, творчестве, спорте, предпринимательстве и волонтерских проектах. Он пожелал участникам продуктивной работы и успешной реализации смелых мечтаний.

    Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили ключевые вопросы сотрудничества и подготовку к предстоящему саммиту СНГ в Душанбе.

    Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого белорусский лидер поздравил президента России с днем рождения. Кроме того, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и международную повестку, сообщает ТАСС.

    Как отмечает Telegram-канал «Пул первого», Путин и Лукашенко обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящему саммиту СНГ в Душанбе, который пройдет на этой неделе. Стороны подтвердили намерение встретиться и провести переговоры на полях форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с днем рождения.

