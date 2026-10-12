Сорвана попытка деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье

Tекст: Мария Иванова

Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская», говорится в канале Max Минобороны.

В течение прошедших суток были освобождены 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения, уничтожено до 35 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

Утром в понедельник сообщалось, что российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

ВС России сбросили на позиции ВСУ в Доброполье листовки с призывом сдаться.

В минувшие выходные российские войска также сорвали попытку прорыва ВСУ из окружения в Доброполье.