12 октября 1492 года экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге – это событие считается официальной датой открытия Америки. Никогда в истории человечества географические открытия не обходились ему так дорого – если измерять цену человеческими жизнями.0 комментариев
Сорвана попытка деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье
В районе Доброполья в Донецкой народной республике штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ.
Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты «Добропольская», говорится в канале Max Минобороны.
В течение прошедших суток были освобождены 216 зданий, в том числе четыре производственных сооружения, уничтожено до 35 украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.
Утром в понедельник сообщалось, что российские войска начали бои за шахту «Добропольская».
ВС России сбросили на позиции ВСУ в Доброполье листовки с призывом сдаться.
В минувшие выходные российские войска также сорвали попытку прорыва ВСУ из окружения в Доброполье.