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Российские войска сорвали прорыв ВСУ из окружения в Доброполье
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье
Подразделения группировки войск «Центр» пресекли две попытки украинских военных вырваться из окружения в городе Доброполье Донецкой народной республики.
Штурмовые группы 51-й армии Вооруженных сил России продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Подразделения морской пехоты продолжили уничтожение противника на территории шахты «Добропольская», пресекая попытки ВСУ деблокировать окруженные подразделения. За сутки российские силы освободили 82 здания, среди которых четыре производственных сооружения, а также уничтожили более 35 украинских военнослужащих и две боевые бронированные машины.
В военном ведомстве напомнили, что 22 сентября завершилось окружение крупного узла обороны украинских сил в Доброполье. В котел попали подразделения 4-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска пресекли попытки противника вырваться из окружения в Доброполье.
Опытные украинские бойцы на этом направлении предпочли сдаться в плен.
Вооруженные силы России отразили попытку деблокировать группировку в городе.