Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
ВС России пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье
В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию были пресечены, отметили в Минобороны.
С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.
В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.
Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.
Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.
Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.
Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.