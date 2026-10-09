С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.

В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.

Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.