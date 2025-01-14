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Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
Вице-спикер парламента Словакии Данко продемонстрировал широкий ассортимент российских магазинов
Во время визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео о разнообразии товаров и наличии продукции иностранных компаний в российских магазинах.
Данко записал видеообращение в одном из магазинов «Ашан». «Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», – приводит слова Данко ТАСС.
Он показал ряд товаров, которые стали продавать в российских магазинах после ухода известных брендов. Данко акцентировал внимание на разнообразии молочных продуктов, а также отметил более низкие, чем в Словакии, цены. Он заявил, что многие из товаров с удовольствием бы купил. Кроме того, Данко показал кадры бутиков европейских и других международных брендов, которые продолжают действовать в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Данко заявил, что парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами. Он прибыл в Москве в составе словацкой парламентской делегации.