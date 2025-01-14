Словакия объявила о возобновлении парламентского диалога с Россией

В России утвердили программу бесплатной медпомощи на 2025-2027 годы

Правительство утвердило новую программу бесплатной медпомощи на 2025–2027 годы

Tекст: Вера Басилая

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы, следует из сообщения в Telegram-канале правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о внесенных изменениях в программу, направленных на расширение и улучшение медицинских услуг.

Одним из главных изменений стало увеличение финансирования программы в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) более чем на 500 млрд рублей, что обеспечило рост на 16,5%. Также в программу добавлен новый раздел, касающийся медицинской помощи для демобилизованных участников специальной военной операции (СВО), которым будет предоставлено внеочередное получение высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации.

Программа сохраняет нововведения 2024 года, включая диспансеризацию граждан по оценке репродуктивного здоровья и медреабилитацию в поликлиниках и на дому. Выписные эпикризы пациентов, прошедших лечение в стационаре, будут передавать в поликлинику по месту жительства.

Важной частью программы стало санаторно-курортное лечение, выделенное в отдельный раздел. Теперь каждый россиянин сможет пройти обследование для выявления факторов риска заболеваний и получить рекомендации по здоровому образу жизни.

Также актуализирован порядок назначения не зарегистрированных в России лекарственных препаратов для пациентов с серьезными заболеваниями. Обязанностью станет проведение молекулярно-генетических и иммуногистохимических исследований для онкопациентов, что позволит назначать им более эффективные схемы лечения.

Жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов предложена возможность организовать стационары на дому с предоставлением необходимых лекарственных препаратов и рекомендаций по их применению. Такие стационары будут организовывать работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.

Ранее Министерство здравоохранения предложило изменить госгарантии бесплатной медицинской помощи, включив нормативы на посещение центров здоровья и проведение диспансеризации.

Также Минздрав анонсировал программу госгарантий, которая предусматривает увеличение медпомощи для онкобольных и использование искусственного интеллекта в диагностике.

В программе 2023 года были заложены новые направления по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года и разработке федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».