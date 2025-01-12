Польша призвала «не летать в Москву» после отказа пропустить борт Словакии

Министр обороны Польши рекомендовал избегать полетов в Москву после инцидента с Словакией

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рекомендовал избегать полетов в Москву после инцидента с отказом пролететь через польское воздушное пространство спецборту с парламентской делегацией Словакии, передает ТАСС.

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», – заявил министр.

Косиняк-Камыш также отметил, что отношения между Польшей и Словакией развиваются позитивно. По его словам, обе страны планируют в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в области оборонно-промышленных комплексов.

Ранее Польша отказалась предоставить разрешение на пролет через свое воздушное пространство для самолета с делегацией словацкого парламента, который направлялся в Россию, и в результате самолет был вынужден лететь через Германию и Чехию.