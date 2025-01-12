Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
Польша призвала «не летать в Москву» после отказа пропустить борт Словакии
Министр обороны Польши рекомендовал избегать полетов в Москву после инцидента с Словакией
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал избегать полетов в Москву после отказа польских властей разрешить пролет словацкого спецборта через свое воздушное пространство.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рекомендовал избегать полетов в Москву после инцидента с отказом пролететь через польское воздушное пространство спецборту с парламентской делегацией Словакии, передает ТАСС.
«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», – заявил министр.
Косиняк-Камыш также отметил, что отношения между Польшей и Словакией развиваются позитивно. По его словам, обе страны планируют в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве в области оборонно-промышленных комплексов.
Ранее Польша отказалась предоставить разрешение на пролет через свое воздушное пространство для самолета с делегацией словацкого парламента, который направлялся в Россию, и в результате самолет был вынужден лететь через Германию и Чехию.