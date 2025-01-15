Мэр Нарвы выступила против закрытия границы с Россией

Мэр Нарвы Катри Райк выступила против закрытия границы с Россией

Tекст: Вера Басилая

По словам Райк, «партии «Отечество» нравится провоцировать русскоязычных жителей Нарвы», акцентируя внимание на том, что за этой инициативой может стоять стремление привлечь поддержку в других регионах страны, передает ТАСС.

Райк также отметила, что правительство Эстонии не предоставило никаких критических оценок угрозы со стороны России, а также не обсуждало планы по закрытию границы.

В настоящее время на эстонско-российской границе действуют три пограничных пункта: «Нарва», «Лухамаа» и «Койдула».

Законопроект о закрытии погранпунктов был внесен на рассмотрение в парламент Эстонии партией «Отечество» 13 января. Председатель партии Урмас Рейнсалу заявил, что решение продиктовано «несколькими гибридными атаками», организованными Россией против Эстонии и ее союзников.

Ранее начальник департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил, что Эстония решила «покрыть каждый метр» границы с Россией системами наблюдения.

Эстонские власти ранее приняли решение об установке цепочки буев с лезвиями на водной границе с Россией для усиления пограничного контроля на реке Нарва.

Эстония увеличила оборонный бюджет и налоговые поступления для закупки боеприпасов и укрепления безопасности на фоне «растущей угрозы со стороны России».

МИД России обвинил Эстонию в создании очередей на границе.