Эстония решила «покрыть каждый метр» границы с Россией системами наблюдения

Tекст: Вера Басилая

Беличев сообщил, что власти планируют покрыть каждый метр 338-километровой границы техническими средствами наблюдения. В районе города Нарва предусмотрено создание «стены от беспилотников» – цифровой системы, блокирующей вражеские дроны, передает ТАСС.

На укрепление участка границы в районе Нарвы эстонские власти намерены выделить 157 млн евро. Планируется формирование полицейского резерва из 1 тыс. сотрудников службы безопасности. Они, вместе с 29 тыс. добровольцев, готовых к обороне, будут обеспечивать безопасность на случай масштабных событий.

До этого глава МВД Эстонии в сентябре сообщил о выделении 40 млн евро в 2025 году на укрепление границы. Эти средства направят на обновление сооружений, достройку подъездных дорог и дополнительные системы телекоммуникации.

В декабре Еврокомиссия приняла решение выделить Таллину 19,4 млн евро для усиления мер контроля на эстонско-российской границе.

Ранее Эстония увеличила оборонный бюджет и налоговые поступления для закупки боеприпасов и укрепления безопасности на фоне «растущей угрозы со стороны России». Глава внешней разведки Эстонии Каупо Росин полагает, что задача НАТО на ближайшие 10-20 лет заключается в сдерживании России.

Между тем, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО.

