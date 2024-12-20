Глава разведки Эстонии призвал сдерживать Россию ближайшие 20 лет

Tекст: Александра Юдина

Как отметил руководитель эстонской внешней разведки Каупо Росин, Эстония увеличила расходы на оборону вдвое с начала конфликта на Украине, доведя их до 3,4% от ВВП, передает Reuters.

Это второй по величине показатель среди стран НАТО. В следующем году также будут повышены налоги для покупки запасов боеприпасов.

Росин добавил, что задача НАТО на ближайшие 10-20 лет заключается в сдерживании России, чтобы она не предпринимала военных шагов в сторону Запада. Рассказывая о необходимости инвестировать в оборону, он подчеркнул, что планы НАТО и национальной обороны должны быть подкреплены реальными ресурсами, включая войска и боеприпасы.

Росин также заявил, что Россия будет пытаться ограничить деятельность НАТО и присутствие войск в восточных странах блока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО. В конце ноября шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин, включая британский фрегат HMS Iron Duke и норвежский штабной корабль HNoMS Maud.