Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Глава разведки Эстонии призвал сдерживать Россию ближайшие 20 лет
Эстония увеличила оборонный бюджет и налоговые поступления для закупки боеприпасов и укрепления безопасности на фоне «растущей угрозы со стороны России». Глава внешней разведки Эстонии Каупо Росин полагает, что задача НАТО на ближайшие 10-20 лет заключается в сдерживании России.
Как отметил руководитель эстонской внешней разведки Каупо Росин, Эстония увеличила расходы на оборону вдвое с начала конфликта на Украине, доведя их до 3,4% от ВВП, передает Reuters.
Это второй по величине показатель среди стран НАТО. В следующем году также будут повышены налоги для покупки запасов боеприпасов.
Росин добавил, что задача НАТО на ближайшие 10-20 лет заключается в сдерживании России, чтобы она не предпринимала военных шагов в сторону Запада. Рассказывая о необходимости инвестировать в оборону, он подчеркнул, что планы НАТО и национальной обороны должны быть подкреплены реальными ресурсами, включая войска и боеприпасы.
Росин также заявил, что Россия будет пытаться ограничить деятельность НАТО и присутствие войск в восточных странах блока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО. В конце ноября шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин, включая британский фрегат HMS Iron Duke и норвежский штабной корабль HNoMS Maud.