Шесть кораблей первой группы НАТО прибыли в Таллин для учений «Молния» с Эстонией

Tекст: Мария Иванова

Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает ERR. Среди них британский фрегат HMS Iron Duke, который первым ошвартовался в Старом порту Таллина в пятницу. В субботу утром к нему присоединились норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison, передает РИА «Новости».

По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, военно-морская группа НАТО является «главным ударным кулаком» альянса, ее прибытие связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Корабли примут участие в учениях «Молния» (Pikne), которые стартуют 2 декабря и включают силы обороны Эстонии и ее союзников.

Ранее, в апреле 2023 года, корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО уже посещали Эстонию для совместных учений с эстонскими ВМС, отмечает ERR. Эти действия вызывают обеспокоенность Москвы, в последние годы заявляющей о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на возможные опасности для своих интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО/

Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что открытие американской базы ПРО в Польше может привести к увеличению ядерной угрозы.