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    Владимир Можегов Владимир Можегов Черчилль – один из главных злодеев ХХ века

    30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.

    12 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    20 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    30 ноября 2024, 21:12 • Новости дня

    В Эстонию прибыли шесть кораблей НАТО

    Шесть кораблей первой группы НАТО прибыли в Таллин для учений «Молния» с Эстонией

    Tекст: Мария Иванова

    Шесть кораблей первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин, включая британский фрегат HMS Iron Duke и норвежский штабной корабль HNoMS Maud, для участия в учениях «Молния», которые начнутся 2 декабря.

    Шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин, сообщает ERR. Среди них британский фрегат HMS Iron Duke, который первым ошвартовался в Старом порту Таллина в пятницу. В субботу утром к нему присоединились норвежский штабной корабль HNoMS Maud, французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie и патрульный корабль FS Commandant Blaison, передает РИА «Новости».

    По словам главнокомандующего ВМС Эстонии Иво Вярка, военно-морская группа НАТО является «главным ударным кулаком» альянса, ее прибытие связано с «региональными оборонительными планами НАТО». Корабли примут участие в учениях «Молния» (Pikne), которые стартуют 2 декабря и включают силы обороны Эстонии и ее союзников.

    Ранее, в апреле 2023 года, корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО уже посещали Эстонию для совместных учений с эстонскими ВМС, отмечает ERR. Эти действия вызывают обеспокоенность Москвы, в последние годы заявляющей о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. Москва подчеркивает, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на возможные опасности для своих интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Эстонии недалеко от города Выру открылась военная база Reedo, состоящая из 14 строений и способная вместить до тысячи человек, включая вторую эстонскую бригаду и войска НАТО/

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что открытие американской базы ПРО в Польше может привести к увеличению ядерной угрозы.

    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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    30 ноября 2024, 13:07 • Видео
    Война вернулась в Сирию

    В Сирию вернулась война. Под атакой антиправительственных сил те же города, которые с огромным трудом удалось освободить 10 лет назад. Цель террористов – город Алеппо. На ряде участков фронта ситуация критическая. Велика вероятность, что происходящее инспирировано Турцией.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    28 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    Лавров назвал заявления НАТО о превентивных ударах по России безответственными
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о безответственности высказываний представителей НАТО, поддерживающих идею превентивных ударов по России, отметив, что подобные заявления откровенно конъюнктурные.

    Министр выразил возмущение в связи с заявлениями некоторых представителей НАТО о возможности превентивных ударов по России, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, подобные высказывания являются безответственными и демонстрируют желание выслужиться.

    «Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», – заявил он.

    Дипломат подчеркнул, что в США важные решения должны принимать президент и верховный главнокомандующий, а не отдельные политические фигуры.

    Лавров отметил, что политики часто стараются привлечь внимание общественности к своей персоне через эскалационные заявления.

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Лавров заявил, что в НАТО отбросили приличия в вопросе ударов по России. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт.

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    29 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату Кильюнену пришлось извиняться за слова об открытии границы с Россией

    Финскому депутату пришлось извиниться за слова об открытии границы с Россией
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После критики со стороны руководства своей партии финскому депутату Киммо Кильюнену пришлось извиниться за предложение открыть границу с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Председатель комитета по иностранным делам, депутат финского парламента Киммо Кильюнен оказался в центре скандала из-за своих слов об открытии границы с Россией. Во время встречи 28 октября с представителями русскоязычного «Александровского общества» он заявил о необходимости обсудить этот вопрос с коллегами, передает РИА «Новости».

    После этого заявления глава парламентской группы Социал-демократической партии Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман раскритиковали Кильюнена. Они заявили, что его слова не отражают официальную внешнеполитическую линию Финляндии.

    Депутат извинился, отметив, что его слова были необдуманными. Он подчеркнул, что его высказывания были личным мнением, не отражающим позицию партии и комитета, который он возглавляет. Кильюнен добавил, что ситуация на восточной границе и в России имеет для него личное значение. Его жена, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение.

    Ранее правительство Финляндии решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Пограничная охрана Финляндии объявила о полном закрытии КПП «Париккала» и «Инари».

    Между тем, согласно данным Росстата, закрытие сухопутной границы с Финляндией привело к снижению взаимной торговли с Россией почти на треть по сравнению с прошлым годом.

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    28 ноября 2024, 10:04 • Новости дня
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    Рютте назвал неразумным предложение задействовать силы НАТО в конфликте на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине. По мнению Рютте, Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

    Рютте в интервью каналу Fox News выразил свою позицию относительно возможного вовлечения сил альянса в конфликт на Украине. Как передает РИА «Новости», он подчеркнул, что решение задействовать войска НАТО было бы неразумным.

    Он также высказал мнение, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду. На сегодняшний день, по словам Рютте, украинская сторона находится в невыгодном положении для начала таких переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте решил убедить бывшего президента США Дональда Трампа не уступать России в вопросе Украины, а также он настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, опасаясь, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    29 ноября 2024, 09:56 • Новости дня
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о намерении НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ, а также о запуске учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

    По данным ведомства, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации разведки, НАТО уже развертывает на Украине учебно-тренировочные центры, через которые планируется обучить более одного миллиона мобилизованных украинцев. Эта мера призвана повысить боевую готовность украинской армии в условиях перемирия.

    Также СВР сообщает, что НАТО активно работает с западными военно-промышленными компаниями, такими как немецкая Rheinmetall. Альянс требует от них инвестиций в украинскую оборонную промышленность, а также направления специалистов и оборудования на украинскую территорию.

    По словам представителя СВР, восстановление украинского военно-промышленного комплекса станет ключевым направлением работы НАТО на время перемирия, что должно укрепить позиции Киева в будущем.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

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    29 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Нарышкин раскритиковал закрытие музея Ленина в Тампере

    Нарышкин выразил недоумение закрытием музея Ленина в финском Тампере

    Нарышкин раскритиковал закрытие музея Ленина в Тампере
    @ Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызывает недоумение известие о недавнем закрытии музея Владимира Ленина в финском городе Тампере, он имеет важное историческое значение для российско-финских отношений, заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Нарышкин на круглом столе, посвященном истории российско-финских отношений в XX и XXI веках, напомнил, что Финляндия вошла в XX век с широкой автономией в рамках Российской империи, и это позволило ей одной из первых получить независимость от Советской России.

    «В этой связи, конечно, вызывает недоумение известие о недавнем закрытии музея Владимира Ильича Ленина в финском городе Тампере», – цитирует ТАСС Нарышкина.

    По его словам, вступление Финляндии в НАТО не отвечает интересам ее народа и не способствует общеевропейской безопасности, финские элиты выбрали курс на разрыв с Россией.

    Нарышкин подчеркнул, что история показывает, что сотрудничество с Россией приносило Финляндии больше пользы, чем следование русофобской и даже неонацистской политике.

    Особое внимание Нарышкин уделил историческому опыту отношений между двумя странами, который может быть полезен для извлечения внешнеполитических уроков. Он подчеркнул, что прошлое сотрудничество и конфронтация между Россией и Финляндией заслуживают детального изучения.

    Ранее профессор из Хельсинки Туомас Мелинен заявил, что вступление Финляндии в НАТО стало худшим геополитическим решением в Европе за последние 79 лет.

    Между тем президент Финляндии Александер Стубб выразил уверенность, что отношения с Россией в будущем наладятся и будут использованы на благо.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

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    29 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    На посольство России в Швеции сбросили краску с дрона

    Беспилотник сбросил краску с дрона на территорию посольства России в Стокгольме

    Tекст: Вера Басилая

    В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства, полиция ведет поиски злоумышленников, сообщил представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

    По словам Матса Эрикссона, в ночь на пятницу над территорией посольства России в Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат и сбросил краску, полиция пыталась обнаружить дрон с помощью вертолета, но поиски не увенчались успехом, передает ТАСС.

    Эрикссон заявил, что на данный момент расследование акта вандализма продолжается, однако подозреваемых пока нет.

    Ранее двое неизвестных людей бросили несколько пакетов с красной краской в ворота посольства России в Ереване.

    Также в 2022 году здание посольства России в Германии забросали краской.

    Напомним, в День Победы в 2022 году неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

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    30 ноября 2024, 02:11 • Новости дня
    Слуцкий предрек продолжение войны из-за стремления Киева в НАТО

    Слуцкий заявил, что стремление Украины в НАТО продлит конфликт и не завершит войну

    Tекст: Денис Тельманов

    Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО только усилит продолжение конфликта, а не приведет к его завершению, и отметил неприемлемость идеи замораживания конфликта.

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что стремление Киева присоединиться к НАТО является залогом продолжения войны, передает РИА «Новости». Он отметил, что идеи по заморозке конфликта неприемлемы, поскольку Россия усвоила уроки Минска-2 и больше не допустив вооружения Украины под прикрытием договоренностей.

    Слуцкий также прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью Sky News упомянул о готовности прекратить «горячую фазу» конфликта при условии принятия Украины в НАТО.

    «Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», – заявил Слуцкий.

    Лидер ЛДПР считает, что боевые действия прекратятся благодаря военному превосходству российской армии. По его мнению, важным условием для этого остается установление внеблокового статуса Украины, а также сохранение исконно русских земель в составе России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Служба внешней разведки России сообщила, что Запад готовится к оккупации Украины и планирует ввести в страну до 100 тыс. миротворцев НАТО, а также напомнила, что любые действия по размещению такого контингента должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

    Ведомство также указало на намерение НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ и запуск учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

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    29 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Польша и НАТО начали учения у границы с Россией

    Более 2,5 тыс. военных Польши и НАТО провели тактические учения у границы с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше проходят тактические учения TUMAK-24 с участием более 2,5 тыс. военнослужащих и 850 единиц техники, где одним из ключевых элементов стала танковая переправа через озеро Кемпно, в 70 км от границы с Россией.

    Тактические учения TUMAK-24, организованные Польшей и НАТО, прошли на полигоне Ожиш в Варминьско-Мазурском воеводстве, сообщает ТАСС. В учениях приняли участие более 2,5 тыс. военнослужащих польской армии, а также подразделения из Литвы и НАТО. Мероприятие продлится до 2 декабря.

    Одним из ключевых этапов маневров стала танковая переправа через озеро Кемпно. Всего в учениях задействованы 850 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и другую военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские военные потеряли винтовку во время учений, а польские солдаты пострадали при передаче оружия друг другу. Также сообщалось, что румынские военные повредили жилые дома и школу в Польше.

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    30 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский дал сигнал о готовности отказаться от возврата территорий

    Bloomberg: Зеленский дал сильный сигнал. что готов отказаться от возврата территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский дал понять, что готов прекратить боевые действия на Украине, не добиваясь возврата всех территорий в обмен на «зонтик НАТО».

    Bloomberg расценило заявление Зеленского о «зонтике НАТО» в обмен на мир без возвращения территорий, как «самый сильный сигнал» о желании прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».

    Французский политик Флориан Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи его замораживания.

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    29 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Завод Rheinmetall в Литве пообещали построить в 2026 году

    Было подписано соглашение о строительстве завода Rheinmetall в Литве к 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве запланирован на 2026 год, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    В 2026 году в Литве будет построен завод боеприпасов германского концерна Rheinmetall. На предприятии планируется ежегодно производить несколько десятков тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, сообщает ТАСС.

    Литовское правительство подписало договоры с Rheinmetall об аренде земли и закупке продукции. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила: «Подписанные соглашения позволят нам эффективно продвигать проект на пользу обеспечения боеприпасами Литвы, ЕС и НАТО».

    Для строительства завода был выделен участок государственной земли площадью 339 гектаров в районе Байсогала Радвилишкского района, который ранее использовался Институтом животноводства. Взамен институту предоставили аналогичные земельные территории в другом месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Rheinmetall открыла первый завод на Украине, что стало значительным шагом в развитии оборонной промышленности страны. Украина решила построить в Литве завод гексогеновых боеприпасов, что указывает на усиление сотрудничества в области обороны между двумя странами. В Литве ранее объявили о строительстве завода боеприпасов Rheinmetall стоимостью 180 млн евро, что подтверждает планы по укреплению оборонных возможностей региона.

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    30 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Швейцария запретила проход войск из ЕС через свою территорию

    Швейцарский сенатор Поджиа заявил о недопустимости прохода войск ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Проход войск или оружия из ЕС через Швейцарию нарушит нейтралитет, и парламент страны будет против подобного шага, заявил швейцарский сенатор Мауро Поджиа.

    По его словам, проход войск или оружия из европейских стран через Швейцарию будет рассматриваться как нарушение нейтралитета страны, передает РИА «Новости».

    Поджиа отметил, что такое действие является неприемлемым, и парламент никогда не согласится с ним.

    Сенатор также указал на вопросы, возникающие в связи с поправками к закону об экспорте оружия. В частности, обсуждается, следует ли считать швейцарское оружие швейцарским спустя пять или более лет после его продажи.

    Несмотря на вопросы, Поджиа подчеркнул, что смягчение закона не обязательно противоречит принципу нейтралитета.

    Ранее крупнейшая швейцарская партия выступила против новой помощи Киеву.

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    30 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Французский политик назвал ловушкой слова Зеленского о «зонтике НАТО»

    Французский политик Филиппо назвал слова Зеленского о «зонтике НАТО» ловушкой для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение Владимира Зеленского мира в обмен на «зонтик НАТО» может привести к глобализации конфликта и третьей мировой войне, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения горячей фазы конфликта в обмен на «зонтик НАТО» являются ловушкой, передает ТАСС.

    По его словам, привлечение НАТО в конфликт может привести к его глобализации и ввергнуть Европу в третью мировую войну.

    Французский политик считает, что это «опасный и порочный план запаниковавшей марионетки».

    Он призвал прекратить финансовую и военную поддержку киевского режима и начать переговоры о мире.

    Ранее Зеленский допустил возможность остановки горячей фазы конфликта, если подконтрольные Киеву территории возьмут «под зонтик НАТО».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что стремление Украины вступить в НАТО только усилит продолжение конфликта и отметил неприемлемость идеи замораживания конфликта.

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