Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.0 комментариев
Женщина за рулем ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Бурятии
Водитель ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре в Северобайкальске
В бурятском городе Северобайкальске девушка за рулем ВАЗ сбила троих человек на пешеходном переходе, пострадавшие доставлены в больницу.
27-летняя водитель ВАЗ в 07:44 (02:44 мск) совершила ДТП на проспекте Ленинградском в Северобайкальске в Бурятии, сообщает управление МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что водитель не справилась с управлением вблизи зебры и наехала на людей, переходивших проезжую часть. В результате аварии травмы получили пешеходы 1976, 1989 и 1990 годов рождения, все они госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Бурятии пьяный водитель устроил аварию с шестью пострадавшими.
Летом в республике легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. А весной в столице региона Улан-Удэ в результате ДТП с участием водителя без прав серьезные травмы получили двое малолетних пассажиров.