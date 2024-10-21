Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Эстония решила установить буи с лезвиями на границе с Россией
Эстонские власти решили установить буи с лезвиями на водной границе с Россией
Эстонские власти приняли решение об установке цепочки буев с лезвиями на водной границе с Россией для усиления пограничного контроля на реке Нарва, сообщает ERR.
Замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что такое решение связано с необходимостью усиления контроля на восточной границе страны, пишет «Газета.ru».
Ведомство провело проверку водной пограничной инфраструктуры и рекомендовало установить буи на тех участках, где легче всего пересечь границу. Коммусаар заявил: «Мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе».
Ранее этим летом были задержаны несколько мужчин, пытавшихся пересечь реку Нарва, которая разделяет одноименный эстонский город и российский Ивангород, что подчеркивает необходимость более жесткого контроля на данном участке границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония планирует иметь ракеты, которые могут быть способны поражать цели в Псковской и Ленинградской областях.