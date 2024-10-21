Эстония решила установить буи с лезвиями на границе с Россией

Эстонские власти решили установить буи с лезвиями на водной границе с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар отметил, что такое решение связано с необходимостью усиления контроля на восточной границе страны, пишет «Газета.ru».

Ведомство провело проверку водной пограничной инфраструктуры и рекомендовало установить буи на тех участках, где легче всего пересечь границу. Коммусаар заявил: «Мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе».

Ранее этим летом были задержаны несколько мужчин, пытавшихся пересечь реку Нарва, которая разделяет одноименный эстонский город и российский Ивангород, что подчеркивает необходимость более жесткого контроля на данном участке границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония планирует иметь ракеты, которые могут быть способны поражать цели в Псковской и Ленинградской областях.

