Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Эстония начала разработку дальнобойных ракет
Эстонские предприятия разработали ракеты с дальностью до 500 км и скоростью 800 км/ч
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о разработке местными компаниями ракет с дальностью до 500 км, которые способны развивать скорость до 800 км/ч, что является значительным достижением для страны.
Певкур отметил, что две или три компании в стране работают над созданием ракет, способных поражать цели на расстоянии от 300 до 500 км. Эти ракеты смогут развивать скорость до 800 км/ч, передает ТАСС.
Ханно Певкур подчеркнул, что министерство обороны Эстонии активно ищет поставщиков дальнобойного оружия. В этом контексте он отметил возможность приобретения части необходимого вооружения у Украины. В ближайшее время эстонская делегация отправится на Украину для изучения имеющихся у нее запасов ракет, что может повлиять на дальнейшее укрепление оборонного потенциала Эстонии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России словами «чем смешнее государство, тем выше гонор». Ранее сообщалось, что Эстония призвала к усилению санкций против России. В дополнение к этому Эстония неоднократно вводила ограничения для российских граждан, включая визовые ограничения.