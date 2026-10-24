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Участники «Времени героев» назвали верность долгу главным принципом спецназа
Герои СВО, участники программы «Время героев» назвали верность долгу и воинское братство основой работы спецназа.
Герой России, депутат Госдумы, участник второго потока программы «Время героев» Станислав Кочев отметил, что в зоне спецоперации бойцы действуют на самых сложных направлениях, а их устойчивость держится на профессиональной подготовке, братстве и понимании необходимости защиты граждан своей страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Именно эти ценности составляют фундамент спецназа. Они передаются от поколения к поколению без потери смысла – в этом сила и преемственность наших подразделений», – заявил Кочев.
Кавалер двух орденов Мужества, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Эдуард Шонов подчеркнул важность преемственности поколений в войсках. По его словам, опыт предшественников прямо сейчас помогает выполнять боевые задачи и сохранять жизни военнослужащих на передовой.
«Спецназ – это судьба. Когда я смотрю, как сегодня работают ребята на СВО, я вижу тот же почерк, ту же школу, которую в нас закладывали десятилетия назад. Оружие, средства разведки, связь шагнули вперед. А суть осталась прежней: думать быстрее, наносить удары точнее, стоять за своих до конца», – сказал Шонов.
Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, выпускник первого потока программы «Времени героев» Кирилл Лосунчуков добавил, что школа отечественного спецназа крепка мужеством, профессионализмом и взаимовыручкой.
«Эти качества связывают поколения бойцов и превращают подразделения в настоящую семью. Особую роль здесь играют ветераны – именно они передают молодым боевой опыт и воспитывают в них дух славных традиций. На СВО эта преемственность работает безотказно: мы выполняем задачи любой сложности и добиваемся намеченных целей. Но за этим стоит большее, чем военное мастерство. Это верность стране, понимание своей роли в защите национальных интересов и готовность брать на себя ответственность в самые острые моменты. И сегодня, в условиях СВО, мы вновь подтверждаем: российский спецназ – это надежный щит Отечества», – считает Лосунчуков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники программы «Время героев» поздравили военнослужащих Сухопутных войск России с профессиональным праздником.