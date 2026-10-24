Дым от природных пожаров в Китае накрыл Хабаровск

Хабаровск и южные районы края заволокло дымом из-за пожаров в Китае

Tекст: Мария Иванова

Задымление в краевом центре и на юге региона связано с термическими аномалиями в соседних провинциях Китайской Народной Республики, передает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что в самом городе упала видимость и отчетливо чувствуется запах гари.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться за масштабный природный пожар.

В прошлом году в Примгидромете сообщили о задымлении и запахе гари во Владивостоке из-за пожаров в северо-восточных районах Китая.