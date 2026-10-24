Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.7 комментариев
Дым от природных пожаров в Китае накрыл Хабаровск
Хабаровск и южные районы края заволокло дымом из-за пожаров в Китае
Жители Хабаровска и южных районов края столкнулись с сильным задымлением, которое принесло воздушными массами с соседних территорий Китая.
Задымление в краевом центре и на юге региона связано с термическими аномалиями в соседних провинциях Китайской Народной Республики, передает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Хабаровскому краю.
Отмечается, что в самом городе упала видимость и отчетливо чувствуется запах гари.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться за масштабный природный пожар.
В прошлом году в Примгидромете сообщили о задымлении и запахе гари во Владивостоке из-за пожаров в северо-восточных районах Китая.