Протаранивший двери храма во Владивостоке оказался бывшим следователем

Пытавшийся въехать в храм во Владивостоке мужчина оказался бывшим следователем

Tекст: Вера Басилая

По словам источника в правоохранительных органах, задержанный во Владивостоке водитель, который пытался въехать в двери храма, является бывшим следователем Следственного комитета Александром Голуженко. В 2022 году его осудили за неповиновение полиции в Хабаровске, передает РИА «Новости».

В январе 2022 года Центральный районный суд Хабаровска рассмотрел дело Голуженко по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Во время инцидента Голуженко отказался предъявить документы ДПС, пытался скрыться, а позже заблокировал двери автомобиля, снимая происходящее на телефон. Суд назначил ему 13 суток административного ареста.

Ранее Голуженко служил в Следственном комитете, но был уволен после служебной проверки. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить публикации Голуженко в соцсетях, касающиеся служебной деятельности. По решению суда Голуженко частично признал вину, а его защитник просил учесть положительные характеристики и награды.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что во Владивостоке полиция задержала водителя, который угнал внедорожник, протаранил двери храма, а затем врезался в автобус.



