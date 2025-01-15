На дамбе в Петербурге за полчаса столкнулись девять автомобилей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Петербурге на дамбе произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовали девять автомобилей, передает ТАСС. Инциденты произошли на внешнем кольце кольцевой автодороги в районе 136-137 км комплекса защитных сооружений. Пресс-служба дирекции комплекса сообщила, что аварии случились в течение получаса с 7.23 до 7.55 по московскому времени.

Аварии затруднили движение транспорта, так как автомобили, участвовавшие в ДТП, оказались в левой, правой и средней полосах дороги. В связи с этим, дирекция комплекса попросила водителей учитывать сложившуюся обстановку при планировании маршрута.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», длина затора в этом районе составляет около двух километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области после столкновения автобуса с грузовиком пострадали несколько человек, а на водителя было заведено уголовное дело после ДТП с пострадавшими в Петербурге, где в центре города в аварии с автобусом пострадали десять человек.