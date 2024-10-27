В Петербурге завели дело на водителя после ДТП с пострадавшими

Водителя автобуса в Петербурге арестовали после ДТП с десятью пострадавшими

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», инцидент произошел на Площади Восстания, где водитель автобуса столкнулся с другим рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате аварии десять человек получили травмы, среди них трое детей. Четыре человека были госпитализированы, и в настоящее время в стационарах остаются двое пострадавших.



Полиция Петербурга сообщила, что водитель автобуса совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Данное преступление предусматривает наказание, включая лишение свободы.

Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Пресс-служба регионального главка МВД РФ подтвердила это, добавив, что следствие также рассматривает дело об оказании небезопасных услуг, которое ранее возбудил городской главк СК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, включая троих детей.

В центре Петербурга при столкновении автобусов пострадали десять человек, медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, из которых четверо госпитализированы.

Водитель автобуса, который участвовал в аварии в центре Петербурга, по предварительным данным, ощутил резкое ухудшение самочувствия прямо перед столкновением, как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ.

