Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.0 комментариев
После ДТП в Петербурге госпитализированы четыре человека
В Петербурге в ДТП с автобусами пострадали 10 человек, госпитализированы четверо
В центре Петербурга при столкновении автобусов пострадали десять человек, медицинская помощь оказана всем пострадавшим, четыре человека госпитализированы.
В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Петербурга пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС. Из них четыре человека были госпитализированы.
Всем пострадавшим на месте была оказана необходимая медицинская помощь. Специалисты оперативно доставили четверых наиболее пострадавших в медицинские учреждения для дальнейшего лечения. Обстоятельства аварии и причины столкновения продолжают выясняться правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких машин и автобуса, в результате которого пострадало 10 человек, включая троих детей.