Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

Tекст: Андрей Резчиков

В среду владелец одного из крупнейших российских сухогрузов Ursa Major (Большая медведица), группа компаний «Оборонлогистика», назвала причиной крушения судна террористическую атаку. «По данным экипажа, 23 декабря 2024 года в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения», – сообщили в пресс-службе компании. 14 из 16 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, сообщал ранее департамент ситуационно-кризисного центра МИД.

В «Оборонлогистике» подчеркнули, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность составляет 9,5 тыс. тонн, а вес груза на борту не превышал 806 тонн. Сухогруз перевозил два портальных крана весом 380 т каждый для развития портовой инфраструктуры Владивостока, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

Ursa Major было построенно в 2009 году и ранее носило имя «Спарта». Оно перевозило грузы весом до 1200 т и уже прошло множество международных рейсов. Длина судна – 142 м, ширина – 23 м, осадка – 7 м. «Оборонлогистика» известна тем, что перевозит грузы в интересах Минобороны РФ, поэтому компания находится под санкциями США с 2022 года.

Согласно данным испанской прессы, сухогруз вышел из Петербурга под российским флагом около двух недель назад и направлялся в порт Владивостока, где планировалось его прибытие 22 января. Оно шло по Средиземному морю, пройдя через Гибралтарский пролив между Европой и Африкой. Первый сигнал бедствия был подан в понедельник утром. После того, как судно накренилось, с него на воду была спущена спасательная шлюпка.

В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России ранее озвучивали версию о том, что крушение сухогруза в международных водах между испанской провинцией Мурсия и Алжиром произошло после взрыва в машинном отделении. На место происшествия прибыли несколько находившихся поблизости судов для участия в спасательных работах. Позже к поисковым операциям присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании. Туда же были направлены дежурные смены департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ и Ситцентра Минтранса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель более двух человек.

Отметим, что за несколько часов до затопления судна главное разведывательное управление Украины (ГУР) заявляло в социальных сетях, что Ursa Major якобы направлялось в Сирию, чтобы вывести оттуда российское оружие и оборудование. При этом судно якобы сломалось у берегов Португалии, но экипаж устранил неполадку и продолжил следовать по маршруту. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил во вторник, что Россия столкнулась с «системными проблемами» в обслуживании своего флота, но не дал никаких пояснений о причастности Киева к инциденту.

В экспертной среде полагают, что атака на сухогруз выгодна Украине и странам НАТО. «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением», – предположил депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. По его словам, атака против Ursa Major открывает новый этап террористической борьбы на море, где ходят гражданские суда.

«Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – считает Колесник.

Окончательно установить детали случившегося можно будет после осмотра затонувшего сухогруза, владелец которого уже заявил о возможности использовать герметичные видеокамеры, а не глубоководные спускаемые аппараты. «С помощью такой камеры можно с борта судна осмотреть и понять, что произошло по характеру пробоин в корпусе», – пояснил спикер.

Что касается версий случившегося, то Колесник не исключил использование магнитных мин, которые могли прикрепить к судно во время дрейфа, остановки или стоянки на якоре. Он особо отметил, что взрыв произошел в тот момент, когда судно находилось в Средиземном море, где большие глубины – минимальная 400 метров, а в среднем – 2 км, то есть найти судно на дне будет непросто.

«По показаниям команды, произошло три взрыва с интервальной отсечкой. Если бы произошел взрыв энергетической установки, то отсечек не было бы. Вдавленный внутрь корпус тоже может свидетельствовать о внешнем воздействии. Прилепить магнитные мины довольно просто, более того, они могут срабатывать по гидроакустике, может быть применен временной взрыватель. В таком случае у судна не было шансов на выживание, тем более с грузом», – считает эксперт.

Кроме того, если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса, потому что, как правило, такие устройства делаются с элементом неизвлекаемости. «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

Говоря о судьбе двух членов экипажа, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, то вероятнее всего они находились в машинном отделении. «Два человека – это вахта в машинном отделении. А то, что остальным членам экипажа удалось спастись, говорит о том, что была хорошо отработана борьба за живучесть», – отметил собеседник.