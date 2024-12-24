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СК возбудил дело после крушения Ursa Major в Средиземном море
СК России возбудил дело из-за крушения Ursa Major, погибли люди
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения судна Ursa Major в Средиземном море, затонувшего из-за взрыва в машинном отделении.
В Средиземном море произошло крушение судна Ursa Major, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель более двух человек. Судно потерпело крушение в международных водах между испанской Мурсией и Алжиром. Как сообщает газета El Español, судно Ursa Major вышло из Петербурга около двух недель назад и направлялось в порт Владивостока, где планировалось его прибытие 22 января.
В департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России сообщили, что причиной затопления судна стал взрыв в машинном отделении. На данный момент расследование продолжается, следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется, а также ведется поиск возможных выживших и тел погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, позже МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море.