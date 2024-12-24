Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.0 комментариев
МИД подтвердил крушение российского сухогруза в Средиземном море
МИД подтвердил крушение российского сухогруза «Урса Майор» в Средиземном море
Российский сухогруз «Урса Майор» затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отделении, 14 из 16 членов экипажа спасены, сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД.
В Telegram-канале ведомства подтверждено, что российский сухогруз «Урса Майор» затонул в Средиземном море.
Причиной происшествия стал взрыв в машинном отделении судна, после чего оно затонуло в международных водах. Спасательные службы доставили их в порт Картахена в испанской провинции Мурсия.
На место происшествия были направлены дежурные смены ДСКЦ, Ситцентра Минтранса и РЗУ, которые продолжают следить за ситуацией и поддерживать связь с соответствующими службами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении, были спасены 14 членов экипажа, а двое числятся пропавшими без вести.