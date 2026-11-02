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Путин подписал закон об ограничении оборота земель под пунктами пропуска
Путин ограничил оборот участков под пунктами пропуска через границу
Президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает оборот земельных участков, занятых пунктами пропуска через государственную границу, и исключает из оборота земли под воинскими захоронениями.
К ограниченным в обороте теперь относятся земли под автомобильными, железнодорожными и другими пунктами пропуска. Эти участки не могут быть переданы в частную собственность. Кроме того, закон исключает из оборота земли, занятые воинскими захоронениями, находящимися в региональной или муниципальной собственности, документ опубликован на портале правовой информации.
Также документ разрешает устанавливать сервитуты на изъятых или ограниченных в обороте землях для размещения инженерных сетей, включая линии электро-, газо- и водоснабжения, если сохраняется основное разрешенное использование участка. Закон вступает в силу через 10 дней после публикации.
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