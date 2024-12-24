Депутат указал на подозрительные детали при крушении судна Ursa Major в Средиземном море

Депутат Колесник: Подозрительно, что сухогруз Ursa Major затонул так быстро

Tекст: Роман Крецул

«Возможно, произошел теракт. В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось «как нельзя кстати». В носу или в корме есть такие переборки, а это неплохой запас живучести, в то время как машинное отделение – слабое место», – сказал Андрей Колесник, депутат Госдумы, бывший начальник морского порта. По его мнению, это наиболее вероятная версия крушения судна Ursa Major.

По словам парламентария, подозрительно то, что такое судно так быстро затонуло. Он не исключил и еще одну версию: произошел взрыв главной энергетической установки из-за нарушений техники безопасности. Но это маловероятно, добавил депутат. На это указывают достаточно серьезные последствия – из-за взрыва главной энергетической установки судно, скорее всего, осталось бы на плаву, пояснил Колесник.

«Если бы это была главная энергетическая установка, корабль так быстро бы не затонул. Если взорвалось что-то, принесенное извне, то такие последствия возможны», – отметил он. По словам депутата, взрывчатка могла взорваться как внутри судна, и в этом случае ее как-то пронесли на борт, так и снаружи, что означало бы работу подводных диверсантов. «Это можно выявить при осмотре сухогруза», – сказал он.

Также была информация о том, что сухогруз перевозил портальные краны грузоподъемностью 350 тонн. «Это уникальные тяжелые краны, которые не производятся серийно, а строятся под заказ. Они используются для очень тяжелых грузов, могут работать с негабаритными грузами. Например, с частями кораблей. Если они действительно были на сухогрузе и затонули, это станет серьезной потерей. На Дальнем Востоке, куда шло судно, не хватает погрузочно-разгрузочной техники», – заключил Колесник.

Ранее в международных водах между Испанией и Алжиром российское судно Ursa Major потерпело крушение после взрыва в машинном отделении. Были спасены 14 членов экипажа, двое числятся пропавшими без вести. Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, куда должно было прибыть 22 января.

Посольство России в Испании сообщило, что выясняет обстоятельства крушения в 110 км от испанского берега (в нейтральных водах) российского грузового судна Ursa Major. «Находимся в постоянном контакте с испанскими властями по данному вопросу», – рассказали в диппредставительстве.