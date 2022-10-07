Лукашенко: Минск и Москва подумают над ответом на риск размещения ядерного оружия в Польше

Медведев: Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении

Зампред Совбеза России Медведев оценил итоги санкционной политики Запада

Очередные антироссийские санкции дорого обходятся тем, кто их ввел, но наносят ущерб всему миру, ограничивая торговлю и сея хаос, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть. Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для «назначенного грешника» – дело пустое. И дорогостоящее», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он предложил рассмотреть, чем обернулись антироссийские санкции для всех сторон.

Запад с самого начала спецоперации на Украине начал последовательно «палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО», не беря в расчет, что Россия давно уже живет в условиях ограничений и научилась адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

«Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность. Постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. Есть все основания считать, что по результатам года она составит не более 12%. Большую устойчивость демонстрирует ВВП, который к концу года сократится куда меньше предполагавшегося. В общем, «порвать в клочья» нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное – у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», – указал зампред Совбеза.

Страны же Запада с начала СВО убеждали своих граждан и весь мир, что обойдутся без российских нефти, газа, удобрений и зерна, но сейчас они осознали, что санкции – это членовредительство.

«Типичный самострел в собственную задницу. Резко дорожают бензин, продукты, коммунальные услуги. Люди от отчаяния выходят на митинги. Политики беспомощно разводят руками. Твердят красивые слова – вроде как «за демократию надо платить». Не отвечая, правда, на вопрос, на кой хрен нужна такая «демократия», – добавил он.

Медведев привел данные Евростата, согласно которым, в еврозоне фиксируется рекордная за последние десятки лет инфляция в размере более 9%. При этом в отдельных странах фиксируется «просто катастрофическая» ситуация, в числе таких государств – «самые отмороженные враги России».

«Они в полной мере пожинают плоды своей рвотной ненависти к нашей стране. В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%. И эти двухзначные антирекорды далеко не предел. Впереди – холодная зима без российского газа», – отметил Медведев.

Зампред Совбеза указал, что вскоре европейские страны могут навсегда остаться без газа, при этом европейские чиновники уговаривают своих граждан экономить энергию, перекладывая растущие расходы на пользователей.

Итог санкционной политики для всего мира зампред Совбеза оценил как «печальный». Санкции Запада лишь стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, которая была прежде.

«Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчетов не средство платежа. Подорваны глобальные цепочки поставок. Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии», – подчеркнул Медведев.

По его словам, последствия для «главного поджигателя гибридной войны против России – США» будут менее катастрофическими, однако Вашингтон осознает «тяжелейшие» последствия политики действующего главы Белого дома Джо Байдена.

«Иллюзий нет. Запад намерен идти против России до конца. Вводить против нее все новые бессмысленные ограничения, надеясь, как и все последние годы, все же максимально подорвать экономику России. Разлет осколков от такого неизбирательного применения санкционного оружия – по всем странам мира и ни в чем не повинным людям», – добавил зампред Совбеза.

Медведев выразил уверенность, что без нормальной международной торговли хаос и нищета будут ощущаться в самых разных уголках планеты. При этом он отметил, что к благоразумию Запада взывать бесполезно.

«Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией», – заключил политик.

Напомним, восьмой пакет санкций против России, введенный Европейским союзом, включает в себя потолок цен на нефть. При этом в Европе подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией.