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Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия
Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.
По словам белорусского лидера, заявления главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».
«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.
Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.
Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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Президент Болгарии Румен Радев не стал подписывать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.
В заявлении, опубликованном агентством БТА, говорится, что Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что хотя Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности.
По мнению Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после того, как Россия и Украина в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Накануне сообщалось, что президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО. Документ в воскресенье подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку».
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией вокруг попытки Киева вступить в НАТО.
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Минобороны Белоруссии заявило о развертывании ударных группировок НАТО у границ страны
Министр обороны Белоруссии Хренин заявил об опасных для России силах НАТО в сопредельных с республикой странах
Силы и средства НАТО, развернутые в соседних с Белоруссией странах, станут основой для формирования ударных группировок против республики и России, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника», – передает ТАСС слова главы белорусского ведомства.
Напомним, после подачи Киевом заявки на вступление в НАТО глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
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В МИД России отвергли политические фантазии Польши о выплате репараций
Дипломат Тяпкин назвал претензии Польши к России о выплате репараций политическими фантазиями
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Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
Как подчеркнул российский дипломат, неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий, передает РИА «Новости».
Он отметил, что власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к «историческому ревизионизму». «Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», – резюмировал Тяпкин.
Напомним, в середине сентября президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши к ответственности.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Польши Анджея Дуды требовать у России «репараций», призвал «покопаться» в истории и найти, «за что спросить с поляков».
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Bloomberg: У Парижа и Берлина возникли принципиальные разногласия
Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере
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Французские и немецкие власти имеют принципиальные разногласия по энергетическому кризису и в оборонной сфере, это прослеживается и в поведении лидеров стран – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Разногласия между странами ЕС наблюдаются по поводу того, как члены Евросоюза могут защитить свои страны в разгар экономического кризиса, сообщает Bloomberg.
Спор начался после введения европейских санкций в отношении России, указали собеседники агентства. При этом разногласия есть и по поводу военной тематики: Макрон является сторонником европейского оборонного проекта, но ФРГ скептически относится к вооруженным силам и видит в предложениях французского лидера попытку укрепить французские компании и влияние.
Один из собеседников рассказал, что одна из встреч французского премьера Элизабет Борн с Шольцем была отменена под предлогом якобы заражения коронавирусом. Встреча планировалась 29 сентября. Однако в тот же день тот якобы присоединился к пресс-конференции по видеосвязи, чтобы объявить о плане по займу на 200 млрд евро для смягчения энергетического кризиса.
Также агентство обратило внимание на медленный прогресс в проекте европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), в котором задействованы и Франция, и Германия, а также Испания.
Источники указали, что несмотря на заявления глав оборонных ведомств Франции и Германии о продвижении проекта, обе стороны рассматривают возможность работать в одиночку.
Они отметили, что в случае отмены проекта французская Dassault Aviation SA намерена создать свой собственный истребитель, а Германия рассчитывает на импорт из США.
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Качиньский высказался за размещение в Польше ядерного оружия НАТО
Глава правящей партии Польши Качиньский призывает разместить в стране ядерные арсеналы США
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
В интервью Польскому радио Качиньский заявил, что данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда его партия была в оппозиции, то поднимала этот вопрос с сенаторами США. Он добавил, что поднимал этот вопрос недавно, тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным, сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, по данным Качиньского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает силы у белорусских границ, а Литва «пытается не отставать».
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В Белоруссии заявили о планах оппозиции по захвату Минска
В КГБ Белоруссии считают, что оппозиция создает плацдарм для нападения на Минск диверсионной группы
Белорусская оппозиция изучает возможность переброски в страну диверсионной группы для захвата райцентра и продвижения на Минск, заявил глава Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.
Беглые оппозиционные военные ведут тренировки для подготовки к боевым действиям, основным вариантом является создание группы из 100-130 человек для захвата райцентра, сказал Тертель, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Минскую правду».
После захвата диверсанты должны создать там плацдарм и перебросить основной контингент для продвижения на Минск.
Оппозиция пытается создать панику в обществе, для этого планируется проводить теракты, заключил председатель КГБ.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что оппозиция хочет дестабилизации обстановки в стране через проведение «диверсионно-подрывной деятельности».
Москва заявила о попытках Запада переманить российских дипломатов
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Случай с послом России в Польше Сергеем Андреевым, которому во время вызова в МИД республики предложили осудить спецоперацию и референдумы, не единичный, заявил МИД. В ведомстве сообщили, что западные контрагенты все активнее пытаются «переманить» российских дипломатов обещаниями «личных выгод».
В последнее время западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде «переманить» на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями «личных выгод», констатировали в МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудники МИД ряда западных стран взяли на вооружение провокационный инструментарий, который подрывает доверие к ним как к дипломатам, передает РИА «Новости».
В ведомстве посоветовали официальным представителям других стран учитывать такие методы работы, неприемлемые в дипломатическом профессиональном сообществе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала действия Варшавы вопиющей, наглой провокацией. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД РФ. Она сообщила, что в ответ Андреев предложил польскому дипломату «не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине».
Захарова заявила, что этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В ходе встречи высокопоставленный представитель МИД Польши предложил руководителю российской дипломатической миссии в обмен на некую «поддержку» властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом. Действия польских властей назвали провокацией.
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Германия окончательно отказала Польше в выплате военных репараций
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Германия ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций за Вторую мировую войну, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок заявила министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, что вопрос репараций, с точки зрения немецких властей, закрыт, хотя Германия признает свою историческую ответственность, передает Associated Press.
Она также подчеркнула, что сегодня два соседа разделяют ответственность за сохранение единства Европы перед лицом внешних угроз, таких как война России на Украине. Бербок указала на важность двусторонних договоров 1990 и 1991 годов, которые подтвердили послевоенную границу Польши с Германией и добрососедское сотрудничество.
В свою очередь Рау выразил надежду на то, что позиция Германии по вопросу репараций может измениться.
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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Лукашенко заявил о наращивании сил Польши и Литвы у границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает силы у белорусских границ, а Литва «пытается не отставать».
По данным президента республики, в сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тыс. человек, причем наибольшую активность проявляет Польша, передает ТАСС.
На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши, констатировал глава Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что активно проводится оперативная и боевая подготовка, в том числе с задействованием полигона Пабраде в Литве, который находится всего в 15 километрах от государственной границы республики.
Одновременно, добавил он, под видом поддержки Киева ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению на современные образцы вооружения и техники, усиление своих армий. Так, польский аэродром Жешув ежедневно принимает десятки американских транспортных самолетов с вооружением и военной техникой для Украины. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие, проводя так называемую утилизацию, добавил глава Белоруссии.
Лукашенко считает, что США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю.
Ранее Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не сомневается в правоте позиции стран и их победе в противостоянии санкциям Запада. Путин в свою очередь заявил, что страны Европы должны относиться к России и Белоруссии с уважением.
В офисе Зеленского заявили о «поддержке» 11 стран вступления Украины в НАТО
Глава офиса президента Украины Ермак заявил, что 11 стран якобы поддержали заявку Украины на вступление в НАТО
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в НАТО якобы публично поддержали 11 стран.
«Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Ермака в Telegram-канале.
Отметим, что для полного вступления в НАТО необходимо одобрение всех 30 стран-членов альянса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
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Захарова заявила о последствиях для Запада при подаче Киевом заявки в НАТО
Представитель МИД России Захарова заявила о неудобном положении для США и Запада из-за заявки Киева на вступление в НАТО
Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила США и Запад в неудобное положение, им неловко отказать Украине, об этом заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Однако подача заявки Киевом на ускоренное вступление в НАТО поставила Вашингтон и его союзников в достаточно сложное положение: отказать стране, которую западники так старательно пестовали, как последний заслон перед российской угрозой, вроде как бы неловко, в том числе надо будет объясняться», – передает ТАСС ее слова.
Захарова добавила, что все понимают и то, что согласие потребует задействовать статью 5 Вашингтонского договора, что автоматически сделало бы НАТО стороной конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
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Лукашенко приказал проверить военнообязанных через военкоматы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной без гвалта и шума надо через военкоматы «проверить» всех военнообязанных, которые числятся в запасе.
«Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта слова Лукашенко.
Он отметил, что несмотря на то, что в Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.
«Предупреждаю военных, особенно через вас, военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса – это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», – отметил глава белорусского государства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В Польше назвали число россиян, которым отказали во въезде с начала октября
С начала октября в Польшу не пропустили 127 граждан России, сообщает пограничная стража республики.
Как говорится в сообщении, в октябре в Польшу въехало 896 граждан России, в то же время выехало – 1310 человек. Отмечается, что в основном россияне прибывают в Польшу через Калининградскую область, сообщает РИА «Новости».
В то же время сотрудники пограничной стражи не пустили в Польшу 127 граждан России.
С 19 сентября в Польше, Эстонии, Латвии и Литве вступил в силу запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.
Кроме того, с 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.