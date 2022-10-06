Лукашенко: Польша давно договорилась с США о размещении ядерного оружия

Президент Белоруссии Лукашенко считает, что размещение американского ядерного оружия в Польше – уже решенный вопрос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша давно договорилась с США о размещении арсеналов ядерного оружия.

По словам белорусского лидера, заявления главы Польши Анджея Дуды о размещении ядерного оружия на своей территории говорит о том, что появилась реальная угроза атаки тактическим ядерным оружием, поэтому надо принимать меры, передает РИА «Новости».

«Вчера уже Дуда заявил... Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», – сказал Лукашенко.

Дуда сказал изданию Gazeta Polska, что отсутствие в его стране ядерного оружия является проблемой, вопрос размещения в Польше американского ядерного оружия открыт. Он заявил, что Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.